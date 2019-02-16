"Bu Oyunlar Başka Millete Oynansa Tozu Toprağı Kalmazdı"

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği "Yeni Dünya Düzeninde Kadim Güç Türkiye" konulu söyleşide konuşan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil; "Bu milleti ezmek, yok etmek, inancını sarsmak kolay değil. 100 senedir oynanan bu oyunlar başka milletin üzerinde oynansa inanın tozu toprağı kalmaz" dedi.

Gündüz Kitap Fuarı açılışında bulunan Şimşirgil ve Kurtoğlu, akşam ise İnegöl Belediyesi'nin Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde (BMKSM) düzenlenen "Yeni Dünya Düzeninde Kadim Güç Türkiye" konulu söyleşide ilçe halkıyla buluştu.

YOK BÖYLE BİR DEVİR

Moderatörlüğünü Dr. Yüksek Okşak'ın yaptığı söyleşi, 20.00'da başladı. Belediye Başkanı Alper Taban ve Başkanvekili Turgay Yel'in de katıldığı söyleşide, Türk milletinin tarihine yolculuk yapıldı. Programda konuşan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "Araplar 200 sene İslam'a hizmet ettiler. Hele Peygamber efendimiz ve 4 halife devri… Böyle bir devir dünya üzerinde gösterilemez. Sonra Emevi, Abbasi… 200 sene hizmet oldu. Ama 200 senenin sonunda İslamiyet Mekke ve Medine'ye hapsolacaktı. Birden bire Cenabı Hak kılıcı bu milletin eline verdi. Öncesine bakıyoruz öncesi de boş değil. Davut Aleyhisselama bağlı Türklerdir diyor, biraz okuyorsun Süleyman Aleyhisselama bağlı temiz Müslümanlardı diyor. Yani boş değil, geride de Peygamberlere bağlı. Belki uygun olmayan, zalim devirleri de var ama genelde yine o tek din, tek Allah inancı devam etmiş. Yani bu milleti ezmek, yok etmek, inancını sarsmak kolay değil. 100 senedir oynanan bu oyunlar başka milletin üzerinde oynansa inanın tozu toprağı kalmaz. Çok oyunlar oynadılar. Cenabı Allah verdi kılıcı eline ve 1000 sene… Yok böyle bir devir. Bize bunları okutmadılar. Onu bize göstermediler. Bu millet ecdadını tanımasın, bilmesin diye" dedi.

"OSMANLI, KENDİSİNE TEHDİT OLMADAN HİÇBİR YERE SAVAŞ AÇMAMIŞTIR"

Osmanlı'nın kendisine tehdit olmayan hiçbir yere savaş açmadığını, toprak ve mal peşinde koşan bir insanlar olmadıklarını da vurgulayan Şimşirgil; "Osmanlı'ya bakıyoruz Söğüt ve Domaniç. Bugün bile vilayet değil. Köy mesafesinde iki yer. Oysa Konya'ya sahip Karamanoğulları, Kastamonu'ya sahip Candaroğulları, Manisa'ya sahip Saruhanoğulları, Aydın'a sahip Aydınoğulları, Kütahya'ya sahip Germiyanoğulları. Neden Osmanlı'ya nasip oldu. 'İstanbul muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden ne güzel komutan, onu fetheden ne güzel asker.' Neden Fatih'e nasip oldu. Bazen düşünüyorum ne özelliği vardı. İşte bu önemli! İnsana her nimet Cenabı Hak'tan gelir. Bir defa bunu bilmek lazım. Onların inancına, yaşayışına baktığımız zaman görüyoruz ki bunlar bir başka. Bizim çok örnek alınacak noktamız var. Osmanlı Devleti sadece bana cihat edeceğim bir yer göster dedi Selçuklu Sultanına. Ve onu bu tarafa doğru gönderdi. Onlar Söğüt ve Domaniç'i kendileri aldılar ve orada yerleştiler. 5 bin kilometre yer, 22 milyona çıktı. Hiç kimsenin topraklarında gözü olmadı. Şu İnegöl'de bir tekfur vardı. Bunlar kışın Söğüt'e iniyorlardı, yazın Domaniç'e çıkıyorlardı. Mallarını yağmalıyorlardı. Kendilerine vurduğu için vurdular. Osmanlı, kendisine tehdit olmadan hiçbir yere savaş açmamıştır. Ben gidip şunun toprağını alayım dememiştir. Osmanlı'yı biz lisede kitaplarda okurken; toprak peşinde, mal peşinde, ün peşinde insanlar diye anlattılar. Ne kadar ters değil mi? Oysa Osmangazi'nin vasiyetini bize okutsalardı, öğretselerdi bu sözü bize nasıl söyleyeceklerdi" diye konuştu.

Şimşirgil, konuşmasında son dönemlerdeki Avrupa özentisine de dikkat çekerek; "Biz artık kendi değerlerimizi bıraktık da Avrupa bunu yapıyormuş diye bakıyoruz. Hepsi bende olan değerlerdi onlar. Bende olan hususları Avrupa bulacak, araştıracak sonra ben Avrupa'dan alacam. Sonra diyoruz ki bizim ecdadımız da bunu yapıyormuş" açıklamalarında bulundu.

1400 YIL BATIYA ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ VAR

Dr. Ramazan Kurtoğlu ise eski dönemlerden günümüze batıda oluşan Türk algısından söz etti. Kurtoğlu, "Atilla döneminde batıda bir Türk algısı oluşuyor. Dönemin Papa niteliğindeki kişi Atilla ile görüşmek istiyor. Atilla'nın verdiği cevap şu; Papa benim dengim değil, Dış İşleri Bakanımızla görüşsün diyor. Tarihin kaydettiği ilk Dış İşleri Bakanı Türk bir kadın. Onun için Papa geliyor Türk kadını önünde gelip diz kırıp yere çöküyor. Bunu bir türlü hazmedemiyorlar. Bunu biz çok çabuk unutuyoruz ama bu adamlar unutmuyorlar. İşte bu hareketin sonunda Batı Roma gitti. Batı'da bir Türk algısı doğdu. 1071'de Malazgirt'te kendisinden 3 kat büyük orduya, Diyojen ordusuna Alparslan beyaz kefenini giyerek Allahuekber nidalarıyla yürüdüğünde artık hoş geldin Müslümanlık, Türk algısı var. Sonra 1453'te Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında Müslüman Türk Padişahı kükrüyor. Bu da yenilmez Müslüman Türk algısı. İşte bu yapı içinde biz bu 1400 yıl Batı'ya psikolojik olarak, askeri olarak, iktisadi olarak mutlak üstünlüğümüz var" şeklinde konuştu.

Söyleşinin sonunda Belediye Başkanı Alper Taban'da sahneye davet edildi. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Taban, "Değerli hocalarıma ve salonu dolduran vatandaşlarımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Tarihi bilincimizin açılması adına çok önemli ve anlamlı bir program oldu" dedi. Konuşmanın ardından Başkan Taban, konuklarına İnegöl'ü simgeleyen çini takdim etti. Daha sonra Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ve Dr. Ramazan Kurtoğlu, İnegöllüler için kitaplarını imzaladı.