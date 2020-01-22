Bu sezon atlı kızak ve geleneksek kızakta 15 etkinlik yapılacak - KASTAMONU - Son Dakika

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, bu sezon atlı kızak ve geleneksek kızak dallarında 15 etkinlik yapmayı planladıklarını söyledi.

Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl geleneksel kızak yarışlarında sezonu Kayseri Erciyes'te 1-2 Şubat'ta yapılacak müsabakalarla açacaklarını belirtti.

Ardından peş peşe yarışlar düzenleneceğine dikkati çeken Genç, " Ilgaz Dağı'nda bu sene beşincisini gerçekleştireceğimiz Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları yapılacak. Kars Sarıkamış'ta geleneksel kızak yarışlarımız olacak. Kahramanmaraş'ta Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonasını gerçekleştireceğiz. Akabinde 15 Şubat'ta Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak müsabakaları yapılacak. Bitlis, Ankara Elmadağ, Çankırı Yıldıztepe başta olmak üzere bu sezon atlı kızak ve geleneksek kızak dallarında 15 etkinlik yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Bu tür etkinliklerde belediyelere önemli görevler düştüğünü vurgulayan Genç, "Bu kültürün yaşatılmasında belediyelerin vereceği destek çok önemli. Federasyonumuz belirli imkanlar dahilinde bu organizasyonları yapıyor. Belediyelerin vereceği desteklerle etkinlikler, çok daha verimli hale dönüşebilir." ifadesini kullandı.

Genç, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak 9 ayrı dalda müsabakalar düzenlediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Orta Asya'dan getirdiğimiz birçok geleneksel sporumuz yıllar içinde kaybolmuş, unutulmuş. Bu sporları ne yazık ki kaybetmişiz. Federasyon olarak bu sporları külleri arasından çıkarıp yaşatmaya çalışıyoruz. Bu sporları gençlerimize tekrar hatırlatıp gelecek nesillere taşımak için mücadele ediyoruz. Gençlerimizi internet köşelerinden, kahvelerden alıp 600-700 yıllık kızak yarışlarıyla, 1500 yıllık atlı kızak yarışlarıyla tanıştırıyoruz. Gelecek neslin atalarının yaptığı bu sporlarla tanışıp sahip çıkması çok önemli."

Genç, 2020 yılının geleneksel kızak ve atlı kızak yarışları başta olmak üzere Geleneksel Spor Dalları Federasyonu açısından dolu dolu geçeceğini kaydetti.