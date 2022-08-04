Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura sona erdi! İki bakan ilk kez bu masada yer aldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura sona erdi! İki bakan ilk kez bu masada yer aldı

04.08.2022 14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura sona erdi! İki bakan ilk kez bu masada yer aldı

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura, toplantısı sona erdi. Yaklaşık bir saat süren toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez katıldı.

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir yıl aradan sonra bugün toplandı. Her yıl olduğu gibi YAŞ üyeleri ve Erdoğan toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

2 BAKANIN İLK YAŞ TOPLANTISI

Daha sonra Külliye'de toplantı gerçekleştirildi. Basına kapalı Yüksek Askeri Şura toplantısı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı. Öte yandan bu toplantı, geçtiğimiz aylarda bakanlık koltuklarına oturan Nebati ve Özer'in ilk YAŞ toplantısı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura sona erdi! İki bakan ilk kez bu masada yer aldı

BİR İLK YAŞANABİLİR

Öte yandan geçen ay yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu'na göre Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı'nca uzatılabiliyor. Görev süresi dolan 67 yaşındaki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in toplantının ardından görev süresinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor. Güler, görev süresinin uzatılması durumunda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Genelkurmay Başkanı olan Mareşal Fevzi Çakmak'ın ardından 67 yaşından sonra görev yapan ilk genelkurmay başkanı olacak. Güler, 1990'dan sonra dört yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim olacak. Oramiral Özbal ve Orgeneral Küçükakyüz'ün durumları da Şûra'da görüşülecek.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura sona erdi! İki bakan ilk kez bu masada yer aldı - Son Dakika
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