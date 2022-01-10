Burası Ardahan! Donan göl üzerinde futbol maçı yaptılar - Son Dakika

Türkiye'nin en soğuk illeri arasında yer alan Ardahan'da donan Çıldır Gölü üzerinde 10 Ocak Gazeteciler ve İdareciler günü dolayısıyla gazeteciler ve idareciler arasında yapılan dostluk maçı nedeniyle renkli görüntüler oluştu.

VALİ YARDIMCISI VE KAYMAKAM DA KATILDI

Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç ve Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, gençlik spor ilçe müdürü Adnan Korkut, Türk Kızılay çıldır koordinatörü Mahmut Ahmet Vural, İlçe Emniyet Amirliğinde görevli komiser yardımcısı Nuri Akgüneş, polis memuru Tayfun Daşdemir yer aldığı idareciler takımı ile Ahmet Rıfat Vural, Barış Bilgin, Bedrettin Şuay, Şenol Kirman, Şahin Şirin'den oluşan gazeteciler takımı ile karşı karşıya geldi.

GAZETECİLER MAÇI KAYBETTİ

Yüzeyi buzla kaplı göl üzerinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün organize ettiği futbol maçında karşı karşıya geldiler. Gazeteciler ve idarecilerin dostluk maçı idarecilerin 7-4 üstünlüğüyle sonuçlandı. Her iki takım bir birbirlerinin gününü kutlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.