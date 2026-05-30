Burdur'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Burdur'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı

30.05.2026 23:11
Kurban Bayramı’nın son gününde Burdur'un Bucak ilçesinde katliam gibi bir trafik kazası meydana geldi. Isparta-Antalya kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolu uzun süre trafiğe kapandı.

4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 3 ÖLÜ, 6 YARALI

Kaza, bugün saat 21.30 sıralarında Isparta Antalya kara yolu Elsazı köyü mevkiinde yaşandı. Henüz plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre yine kimlikleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kara yolunun trafiğe kapanmasına sebep olan kazayla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi. 

Kaynak: İHA

