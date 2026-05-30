Burdur'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Kurban Bayramı’nın son gününde Burdur’da korkunç bir zincirleme kaza meydana geldi.
Kaza, bugün saat 21.30 sıralarında Isparta Antalya kara yolu Elsazı köyü mevkiinde yaşandı. Henüz plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre yine kimlikleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kara yolunun trafiğe kapanmasına sebep olan kazayla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.
