Sudan Lideri Burhan: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

25.01.2026 21:17
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkede Nisan 2023'ten bu yana süren çatışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin etkisiz hale getirilmeden kalıcı barışın sağlanamayacağını söyledi. Türk basınına konuşan Burhan, Türkiye'nin arabuluculuğunu önerdiklerini ancak bu girişimin bazı çevreler tarafından kabul edilmediğini ifade etti. Burhan, "Önce Allah'a, sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyoruz" dedi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulunarak, Hızlı Destek Kuvvetleri'ni (HDK) tamamen etkisiz hale getirmeden ülkede kalıcı barışın mümkün olmadığını söyledi. Burhan, Türkiye'nin arabuluculuk rolü üstlenmesini önerdiklerini ancak bu teklifin bazı çevrelerce kabul edilmediğini belirtti.

TÜRK GAZETECİLERE AÇIKLAMA

Burhan, Port Sudan'daki konutunda Türk medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Çatışmaların ülkeye ağır bir bedel ödettiğini vurgulayan Sudanlı lider, HDK saldırıları nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, yaralandığını ve büyük çaplı maddi yıkım yaşandığını ifade etti.

"BU SAVAŞTAN ETKİLENMEYEN SUDANLI YOK"

Sudan halkının HDK'ye karşı birlik içinde olduğunu dile getiren Burhan, "Bu savaştan zarar görmeyen tek bir Sudanlı yok" dedi. Burhan, halkın orduya olan desteğinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

"HDK BİTMEDEN BARIŞ GELMEZ"

Sudan'daki geleceğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Burhan, HDK'nin varlığını sürdürdüğü her çözüm önerisinin krizi yalnızca erteleyeceğini savundu.

"Kalıcı çözüm HDK'nin bitirilmesidir. Bu, herkesin ölmesi anlamına gelmez; silah bırakmak ve teslim olmak da bir seçenektir" diyen Burhan, askeri üstünlüğün Sudan ordusunda olduğunu vurguladı.

ATEŞKES ÇAĞRILARINA ELEŞTİRİ

Burhan, bazı ülkelerin yaptığı ateşkes çağrılarının HDK'nin çıkarına hizmet ettiğini ileri sürdü. Faşir kuşatması sırasında ateşkes çağrısı yapılmadığını hatırlatan Burhan, "Faşir düşünce ateşkes önerileri arttı. Çünkü HDK'nin daha fazla alan kazanması isteniyor" ifadelerini kullandı.

"BAE ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLAMAZ"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin HDK'ye destek verdiğini iddia eden Burhan, BAE'nin herhangi bir çözüm sürecinde yer almasını istemediklerini söyledi.

"Türkiye veya Katar'ın arabulucu olmasını istedik ama bu HDK tarafından kabul edilmedi" diyen Burhan, Suudi Arabistan ve Mısır gibi bölge ülkelerinin ise sürece dahil olabileceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A GÜVEN MESAJI

Türkiye'ye duyduğu güveni açık sözlerle dile getiren Burhan, "Önce Allah'a, sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyoruz" dedi.

Türkiye'nin Sudan'a verdiği desteğin önemli olduğunu belirten Burhan, askeri alanda olduğu kadar siyasi ve ekonomik ilişkilerin de geliştirilmesini temenni ettiklerini söyledi.

"ORDU YENİDEN YAPILANDI"

Savaşın büyük acılara yol açtığını ifade eden Burhan, Sudan ordusunun yeniden yapılandığını ve sahada daha güçlü bir konuma geldiğini kaydetti. Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen HDK'ye silah sevkiyatının sürdüğünü savunan Burhan, özellikle Darfur'daki duruma dikkat çekti.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Açıklamasının sonunda Türk halkına ve hükümetine teşekkür eden Burhan, "Türk halkının Sudan'ı nasıl desteklediğini gördük. Ülkem adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

