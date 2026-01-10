Bursa Adliyesi'nde Silahlı Saldırı: Sanığa Ağır Cezalar. - Son Dakika
Bursa Adliyesi'nde Silahlı Saldırı: Sanığa Ağır Cezalar.

Bursa Adliyesi\'nde Silahlı Saldırı: Sanığa Ağır Cezalar.
10.01.2026 00:09
Bursa Adliyesi'nde 13 Aralık 2024'te duruşma sırasında, tutuklu sanık Kemal Ergün, Mertcan ve Köksal Akça'ya yönelik eylem nedeniyle ağır hapis cezasına mahkum edilirken, Ergün diğer jandarma personeline karşı da saldırılarda bulundu. Duruşma sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda, baba-oğul Akça hayatını kaybederken, bir jandarma personeli şehit oldu. Olayın ardından 10 kişi gözaltına alındı ve toplamda 6 şüpheli tutuklandı.

BURSA Adliyesi'nde 13 Aralık 2024'te duruşma sırasında tutuklu sanıklar Mertcan Akça (26) ile babası Köksal Akça'nın (54) öldüğü, 2 jandarma personelinden birinin şehit olduğu ve birinin ise ağır yaralandığı saldırıya ilişkin, görülen davada karar açıklandı. Tutuklu sanık Kemal Ergün (52), şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'a karşı eylemi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut'a yönelik eylemi nedeniyle 19 yıl, Mertcan Akça ve Köksal Akça'ya yönelik eylemi nedeniyle ise 2 kez 23 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Davada, olaya ilişkin 5 sanığın ise beraatine hükmedildi.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanında 23 Eylül 2023'te yaşanan silahlı saldırıya ilişkin davanın 2'nci duruşmasının görüldüğü Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 13 Aralık 2024'te silahlı saldırı gerçekleştirildi. Müştekilerden olan ve 2023'teki silahlı kavga sonrası engelli kalan Tolga Ergün'ün (21) babası Kemal Ergün, oğlunun tekerlekli sandalyesinin altından çıkardığı tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'ya küfrederek 7-8 el ateş etti. Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, avukatlar ve duruşmayı takip eden basın mensupları koltukların altına girerek kendilerini korumaya çalıştı. Kurşunlar, baba-oğul ile Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ile Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut'a isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün etkisiz hale getirilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ile Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut ise kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedaviye alınan jandarma personellerinden Yaşar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından adliye binasındaki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün ve yakınlarının yanı sıra adliyede görevli bazı polis memurlarının da aralarında olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. İncelemede; Kemal Ergün'ün olayda kullandığı tabancanın kurusıkıdan çevrildiği ortaya çıktı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 7 şüpheli ile olayda ihmali bulunduğu değerlendirilen 2 kamu görevlisinin gözaltına alındı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Kemal Ergün'ün 'Tasarlayarak kasten öldürme', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından, şüpheliler Tola E., Muhammet Ö., Kadir C., Murat K. ve Mehmet Ç.'nin 'Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak' suçlarından tutuklanmasına karar verildi. Şüpheliler E.D. ve Ş.F. 'Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', H.K. ve N.A. ise 'Görevi kötüye kullanma' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DAVADA KARAR AÇIKLANDI

Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Kemal Ergün, Mehmet Ç. ve Murat K., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kararı açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Kemal Ergün'ü, şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'a karşı eylemi nedeniyle 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut'a yönelik eylemi nedeniyle 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 yıl, Mertcan Akça ve Köksal Akça'ya yönelik eylemi nedeniyle ise 'haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez 23 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme heyeti diğer sanıklar Tolga E., Muhammet Ö., Kadir Can U., Murat K. ve Mehmet Ç.'nin ise beraatine hükmetti.

Kaynak: DHA

