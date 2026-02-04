Bursa'da Kayıp Genç Kız Yürekleri Dağladı - Son Dakika
Bursa'da Kayıp Genç Kız Yürekleri Dağladı

Bursa\'da Kayıp Genç Kız Yürekleri Dağladı
04.02.2026 10:25
Anne Selcan Solak, kaybolan 16 yaşındaki kızı Sude için feryat etti, bir mesaj bekliyor.

Bursa'da 27 Aralık 2025 tarihinde "Markete gidiyorum" diyerek evden çıkan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Sude Solak'ı arama çalışmaları sürerken, anne Selcan Solak'ın feryadı yürekleri dağladı. Kızının bir an önce bulunmasını isteyen acılı anne, "Bir mesaj yeter, sadece 'iyiyim' desin, başka bir şey istemiyorum" diyerek gözyaşları içinde çağrıda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 27 Aralık 2025 günü evinden "Markete gidiyorum" diyerek ayrılan Sude Solak, bir daha geri dönmedi. Kızlarından uzun süre haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından polis ekipleri, genç kızın bulunması için çalışma başlatırken, aile ise günlerdir gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Daha önce de kayıplara karıştı

Kızının daha önce de birkaç kez kaybolduğunu ancak kısa sürede bulunduğunu anlatan anne Selcan Solak, bu kez sürenin uzamasının kendilerini korkuttuğunu söyledi. Acılı anne, "27 Aralık'tan beri kayıp. Daha önce de birkaç kez kaybolmuştu. İlkinde iki günde bulundu, ikincisinde dört günde, üçüncüsünde beş-altı gün sonra. Genelde Merinos Parkı, Gökdere Millet Parkı, Nilüfer, Beşevler, Mesken civarlarında bulunurdu. Ama bu sefer çok uzun sürdü. Hiçbir şey anlatmıyor, ağzından tek kelime alamıyoruz. Bu sefer çok uzadı, hayatından endişe ediyorum. Bir an önce dönüp eve gelmesini istiyorum. Kızımızı çok özledik. Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkarım onun için" şeklinde konuştu.

"Kıyafetlerine bakarak uyuyorum"

Kızının yokluğunda geceleri uyuyamadığını söyleyen Selcan Solak, "Ben kıyafetlerine baka baka, kızıma sarılır gibi uyuyorum. Her gece bir tişörtünü alıp kızıma sarılıyorum, yanımdaymış gibi kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Eğer başı beladaysa, birileri bir şey mi yapıyor bilmiyorum. İnşallah bir ipucu gönderse de bir an önce bulsak, sağ salim" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Anneden kızına yürek burkan çağrı

Acılı anne, kızına ve onu görenlere de çağrıda bulunarak, "Kızım ne olursun, tek dileğim bir an önce evine dönmen. Seni çok özledik. Bir mesaj yeter, sadece 'iyiyim' desin. Bir aydan fazladır neredesin, nerede kalıyorsun bilmiyorum. Yurtta mı kaldı, sokakta mı kaldı, parkta mı kaldı Biz geceleri uyuyamıyoruz. Kimin yanındaysa Allah vicdan versin. Ne olur bize bir haber göndersinler, polise söylesinler, bir mesaj atsınlar. Güzel bir haber duymak istiyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Aralık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Kayıp Genç Kız Yürekleri Dağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bursa'da Kayıp Genç Kız Yürekleri Dağladı - Son Dakika
