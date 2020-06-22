Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor - Son Dakika

Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor

Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor (3)BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI: EKİPLERİMİZ GECE BOYU ÇALIŞTIİçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bursa'nın Kestel ilçesinde dün akşam sağanak sonrası meydana gelen selin vurduğu bölgelerde inceleme yaptı.

Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor (3)

BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI: EKİPLERİMİZ GECE BOYU ÇALIŞTI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bursa'nın Kestel ilçesinde dün akşam sağanak sonrası meydana gelen selin vurduğu bölgelerde inceleme yaptı. AFAD yetkililerinden bilgi alan Çataklı, kayıp kişiyi arama- kurtarma çalışmalarını yakından takip etti. Basın mensuplarına açıklamalarda da bulunan Çataklı, arama- kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Dün saat 18.30 sıralarında başlayan yoğun yağışın bölgede sel ve su baskınlarına yol açtığını kaydeden Çataklı, 'Bursa'mızın Kestel, Orhangazi, Yenişehir, İznik ve Gürsu ilçelerinde hasara yol açtı. Özellikle bulunduğumuz yerde 2 köyümüzde can kayıplarına yol açtı ayrıca Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı tesislerin etkilendiğini de biliyoruz. Saydığımız ilçelerin tarım arazilerinde de hasarlar oluştu. Dün akşam da olayın hemen akabinde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile gelmiştik. Sayın bakanımız olay mahallinde incelemeler yaptıktan sonra Kestel Belediyesi'nde toplantı gerçekleştirmişti. Sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda gece boyu yaptığımız planlamalar çerçevesinde bütün ekiplerimiz çalıştı' dedi.

'NÖBET SİSTEMİYLE ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR'

Arama- kurtarma çalışmalarına ilişkin son bilgileri de paylaşan Çataklı, şunları kaydetti:

"Dün akşam Dudaklı Mahallesi'nde 21 yaşında bir engelli vatandaşımız hayatını kaybetmişti, Kırsal Kayacık Mahallesi'nde de şu ana kadar maalesef 4 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Öncelikle kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Halen şu andaki bilgiler ışığında 1 vatandaşımızı arama- kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Geceden bu yana AFAD koordinasyonunda arama- kurtarma çalışmaları başlamıştı. Şu anda dere yatağının muhtemel bölgesi 450 metrelik mesafelerle 4 alana ayrıldı ve her birine 28 kişiden oluşan arama- kurtarma personeli görevlendirildi. Bunun dışında da çevrede arama yapmak üzere 200 arama- kurtarma personeli halen dere yatağı ve çevresinde çalışmalarını devam ettiriyor. Hem bunda AFAD personelimiz var, Bolu ve Kocaeli'nden gelen jandarma arama- kurtarma personelimiz var, sivil toplum kuruluşlarımızdan personel var. Nöbet sistemiyle planlı şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar."

Kırsal mahallelerde selin getirdiği malzemelerin bulunduğunu ve hem evlerinin girişine hem de sokaklara yığıldığını kaydeden Bakan Yardımcısı Çataklı, sorunun çözülmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi koordinesinde 74 araç ile görev yapıldığını belirterek, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

BAKANLIKLAR HAREKETE GEÇTİ

Önemli konulardan birinin de hasar tespiti olduğunu vurgulayan Çataklı, '3 aşamalı olduğunu düşünmek lazım; bir tanesi konut ve iş yerlerinde meydana gelen hasarlar. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'müz koordinesinde devam ediyor. Şu anda 12 ekip ile 24 kişi bu iş için çalışıyor. Tarım hasarları konusunda da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'müzce 26 ekip 52 kişiden oluşuyor ve hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Bir de konutlar içerisindeki eşyaların hasarları var. Onun için de defterdarlığımız koordinesinde çalışmalarımız yürütülüyor. İşin psikososyal yönü de var. Aile bakanlığımız tarafından oluşturulmuş 12 ekip 24 kişi de bu anlamda vatandaşlarımızla görüşerek, çalışma yürütüyor' dedi.

500 BİN LİRALIK ACİL YARDIM ÖDENEĞİ

İlk anından itibaren Türk Kızılayı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinin temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla gayret gösterdiğini söyleyen Çataklı, ayrıca Türk Kızılayı koordinesinde hijyen malzemeleri dağıtıldığını ve dağıtıma devam edileceğini dile getirdi.

Çataklı ayrıca vatandaşın zararlarının ortadan kaldırılabilmesi, bir an önce hayatlarının normalleştirebilmesi amacıyla hasar tespitleri sonucunda ihtiyaç sahipleri ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik 500 bin liralık acil yardım ödeneğinin valiliğe gönderildiğini kaydetti.

Bakan Yardımcısı Çataklı, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.

BAKANLAR SOYLU VE PAKDEMİRLİ BÖLGEYE GELİYOR

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin afet bölgesine geleceği ve selden etkilenen kırsal Dudaklı, Narlıdere ve Kayacık mahallelerini ziyaret edeceği öğrenildi.

Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor

Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:52 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz         
17:42
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü         
17:41
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı         
17:25
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz         
17:23
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi         
17:19
Anne her cinste anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü Anne her cinste anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü         
17:16
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir         
17:06
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti         
17:04
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin         
16:54
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti 20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti         
16:53
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi         
16:43
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü         
16:40
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş         
16:39
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:34
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı         
16:33
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı         
16:32
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti         
16:27
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı         
16:22
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı         
16:17
Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti         
16:17
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı         
15:59
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı         
15:57
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
15:56
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi         
15:47
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek         
15:44
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı         
15:30
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu         
15:25
Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi         
15:20
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı         
15:19
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor         
15:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 18:10:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei