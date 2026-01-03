Bursa'da şiddetli fırtına! Vatandaşlara "Sokağa çıkmayın" uyarısı yapıldı - Son Dakika
Bursa'da şiddetli fırtına! Vatandaşlara "Sokağa çıkmayın" uyarısı yapıldı

03.01.2026 11:43  Güncelleme: 15:17
Bursa'da şiddetli fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi, sabit haldeki prefabrik evleri harekete geçirip durakları devirdi. Yetkililer mecbur kalmadıkça vatandaşların sokağa çıkmamasını istedi.

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.Valilik, fırtınanın hızının 75 kilometreye kadar ulaşacağını açıkladı.

Fırtına sebebiyle merkez Osmangzi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde bir işyerinden çatı parçaları yola savruldu. Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde bir ağaç kökünden söküldü. Nilüfer ilçesi Orhaneli yolunda da bir konteyner seyir haline geçti. Fırtına sebebiyle otobüs durağı devrildi.

VATANDAŞLARA "SOKAĞA ÇIKMAYIN" ÇAĞRISI

Olaylarda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmazken, yetkililer mecbur kalmadıkça vatandaşların sokağa çıkmamasını istedi.

GEMİ TRAFİĞİNE LODOS ENGELİ

Öte yandan; Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli lodos, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerinin de tümü bugün ve yarın aynı nedenle yapılamayacak.

Kaynak: İHA

