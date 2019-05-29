Bursa iş dünyası BTSO'nun geleneksel iftarında buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 130 yıl önce Koza Han'da 70 üye ile kurulan BTSO'nun 42 bin üyeyle Türkiye ekonomisini dönüştüren bir yapıya büründüğünü belirterek, "İş dünyasından aldığımız güç ve hayata geçirdiğimiz 40'ın üzerinde makro...

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 130 yıl önce Koza Han'da 70 üye ile kurulan BTSO'nun 42 bin üyeyle Türkiye ekonomisini dönüştüren bir yapıya büründüğünü belirterek, "İş dünyasından aldığımız güç ve hayata geçirdiğimiz 40'ın üzerinde makro projeyle kentimizin kalkınmasına öncülük etmeye devam edeceğiz" dedi.



BTSO Mayıs Ayı Meclis Toplantısı ile her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Bursa İş Dünyası İftar Buluşması', Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. BTSO Başkanı Burkay, 130 yıllık kökleri günümüze kadar uzanan BTSO'nun, tarih boyunca kentin büyümesine ve ülkenin kalkınma hamlesine öncülük ettiğini söyledi. Osman Fevzi Efendi ve arkadaşlarının ortaya koydukları vizyonun en iyi noktaya taşınması amacıyla Bursa için çalışmayı sürdürdüklerini ifade eden Başkan Burkay, "Odamız sadece Bursa ekonomisinin değil Türkiye ekonomisinin de her anlamda en önemli mihenk taşı konumunda. Gönüllük esasına dayalı bir şekilde göreve geldiğimiz 2013 yılından bu yana TEKNOSAB'dan KOBİ OSB'ye, BUTEKOM'dan GUHEM'e kadar 40'ın üzerindeki projeyi iş dünyası temsilcilerimizden aldığımız güçle kentimize kazandırdık. Projelerimize katkı sağlayan tüm meclis, komite ve konsey üyelerimize de bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.



Bursa iş dünyası olarak hedeflere ulaşmak için daha çok çalışacaklarını söyledi. Konuşmasında iş dünyasının birlik ve beraberliğinin önemine de değinen Başkan Burkay, "Birlikteliğimizi korumalıyız. Tüm makro projelerden aldığımız sonuçların nitelikli olmasında birlik ve beraberliğimiz kilit rol oynuyor. Bu noktada BTSO çatısı altında hizmet veren tüm başkanlarımıza, yönetim kurulu ve meclis üyelerimize gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Kent olarak ortaya koymuş olduğumuz bu örnek birliktelik yeni başarıları da beraberinde getirecektir. Bizlere bırakılan bu sorumluluk bilinciyle Bursa'mız için özverili bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.



BTSO olarak insana yatırım odaklı projelerle Bursa'nın kalkınma hamlesine güç katmaya devam ettiklerini belirten Başkan Burkay, "Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında 14 mesleki ve teknik lisede nitelikli dönüşümünün startını verdiklerini ifade etti. Başkan Burkay, proje ile BEBKA'nın mesleki eğitim özelinde sunduğu mali destek programından faydalanarak, iş dünyasının stratejik alanlarda talep ettiği nitelikli iş gücünün oluşmasına ciddi katkı sağlanacağız" dedi.



İŞKUR ile birlikte kentin 4 farklı bölgesinde kurulan istihdam ofislerinde 2 bin 500 işletmeden 20 bin çalışanı buluşturduklarını dile getiren Başkan Burkay, Bursa'nın istihdam seferberliğine en fazla katkı veren şehirlerin başında geldiğini de sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri, BTSO Mutfak Akademi öğrencileri tarafından hazırlanan Odanın 130. Kuruluş Yıldönümü pastasını birlikte kesti. İş dünyası iftar buluşmasına; Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, kamu kurum ve iş dünyası kuruluşları ile meclis ve komite üyeleri katıldı. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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