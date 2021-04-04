ESKİŞEHİR/YALOVA - Bursa ve çevre illerden çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki genel seçimler için oy kullanıyor - Son Dakika

ESKİŞEHİR/YALOVA - Bursa ve çevre illerden çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki genel seçimler için oy kullanıyor

04.04.2021 14:47

Bursa, Eskişehir ve Yalova'da yaşayan çifte vatandaşlık sahipleri, Bulgaristan'daki genel seçimler için sandık başına gitti.

Bursa, Eskişehir ve Yalova'da yaşayan çifte vatandaşlık sahipleri, Bulgaristan'daki genel seçimler için sandık başına gitti.

Seçimler için Türkiye'de 11 ilde 35 sandıkta oy kullanılırken Bursa'da da 8 sandık açıldı.

Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve İnegöl ilçelerindeki okullara ve Bulgaristan Konsolosluk Bürosuna kurulan sandıklarda oylarını kullanan seçmenler, HES kodu sorgulamasının ardından içeriye alındı.

Sandıklarda yoğunluk oluşurken, oy kullanma işlemi saat 20.00'de sona erecek.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç) Başkanı Veli Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yaşayan 4 bin 247 çifte vatandaşın, internet üzerinden oy kullanma talebiyle başvuruda bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık bin 500 kişinin de beyannameyle başvuruda bulunduğunu aktaran Öztürk, son dönemlerde sandıkların azaltıldığını belirterek, " Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelere azami 35 sandığa çıkardılar. Halbuki 300 bin kişi, oy kullanması lazım, oy kullanma hakkı var." dedi.

Eskişehir

Seçimler için Plevne Özel İdare Ortaokulu'nda 1 sandık açılırken, ön beyanda bulunan yaklaşık 3 bin kişinin oy kullanması öngörülüyor.

Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Seyfettin Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehir'in yanı sıra Bilecik, Kütahya ve çevre illerden gelen vatandaşların oy kullanma işleminin sürdüğünü söyledi.

Eskişehir'de yaklaşık 3 bin kişinin çifte vatandaşlığa sahip olduğunu ifade eden Çalışkan, şöyle konuştu:

"Oy kullanmak için Eskişehir'in yanı sıra çevre kent ve ilçelerden gelen insanlar var. Kovid-19 tedbirlerine uyan halkımız sağlıklı bir şekilde oy kullanma işlemlerini yapıyor. Seçimlerde Bulgaristan parlamentosuna 40-46 milletvekilinin girmesini bekliyoruz. Orada ne kadar fazla vekilimiz olursa, bizim Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza, hemşerilerimize o kadar daha katkıları olacaktır."

Yalova

Valilik kararıyla yasaklardan muaf tutulan vatandaşlar, Gaziosmanpaşa İlkokulu'nda kurulan 1 sandıkta oyunu kullanmaya başladı.

Oy kullanmak için sabah erken saatlerde okula gelen vatandaşlar, oy kullanımının tek sandığa düşürülmesine rağmen sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Yalova Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Özgür, yaptığı açıklamada, oy kullanmak işleminin saat 07.00 itibarıyla başladığını söyledi.

Saat 20.00'da oy kullanma işleminin sona ereceğini aktaran Özgür, "Yalova'da katılım çok yüksek. Bu salgın şartlarında her ne kadar zorluklar yaşasak da gereken önlemleri alarak bugün oylarımızı kullanıyoruz. Vatandaşların kuyruklarda sabırlı olmalarını diliyoruz. Muhakkak oylarını kullanmadan gitmemelerini istiyoruz." diye konuştu.

Özgür, ayrıca okulda kurulan tek sandıkta yaklaşık 2 bin kişinin oy kullanmasının beklediklerini ifade etti.

ESKİŞEHİR/YALOVA - Bursa ve çevre illerden çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki genel seçimler için oy kullanıyor
ESKİŞEHİR/YALOVA - Bursa ve çevre illerden çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki genel seçimler için oy kullanıyor
ESKİŞEHİR/YALOVA - Bursa ve çevre illerden çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki genel seçimler için oy kullanıyor
ESKİŞEHİR/YALOVA - Bursa ve çevre illerden çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki genel seçimler için oy kullanıyor

Bulgaristan, Eskişehir, Sandık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR/YALOVA - Bursa ve çevre illerden çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki genel seçimler için oy kullanıyor - Son Dakika


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