Son Dakika Haberleri: Büyük Erkekler Grekoromen Süper Lig maçları başladı
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Büyük Erkekler Grekoromen Süper Lig maçları başladı

6 saat önce

Türkiye Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Süper Ligi maçları başladı.

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Türkiye Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Süper Ligi maçları başladı. Ankara Taha Akgül Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda 3 gün devam edecek müsabakalara geçen yılın şampiyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün yanı sıra 11 takım katılacak.


Güreşte sezonun şampiyonu Ankara'da belli olacak. Türkiye Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Süper Ligi finalleri bugün başladı. 14 Kasım'a kadar sürecek müsabakalarda İstanbul BBSK'nın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye, Rize Çaykur, Konya Büyükşehir Belediye, İstanbul Sancaktepe Belediye, Ankara EGO, Sivas Zara, İzmir Büyükşehir Belediye, Ankara ASKİ, Kayseri Şeker, İstanbul Kasımpaşa, Konya Selçuklu Belediye gibi takımlar katılıyor. Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılacak mücadelelerde İstanbul BBSK'nın şampiyon güreşçileri Cenk İldem ve Metehan Başar ile birlikte Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'ye madalya kazandırmış milli güreşçiler de mindere çıkacak. Finallerin sonunda Türkiye şampiyonu ve 1. Lig'e düşecek takımlar belli olacak.


Geçen yıl Türkiye Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Süper Lig şampiyonluğunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kazanmıştı. - İSTANBUL

Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:47 Kaynak: İHA
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