Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' ifadesini kullanan bir kişi yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de ana muhalefetin başında.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' ifadesini kullanan bir kişi yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de ana muhalefetin başında. Ben şimdi CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, 'Ah benim kardeşlerim, bu adamın peşinden daha ne kadar gideceksiniz? 31 Mart'ta biz sizi de bundan kurtarmak istiyoruz." dedi.



Erdoğan, "Büyük Samsunlular Buluşması"nda milletin en zor dönemlerinde dahi Kut'ül Amare'ye, Medine Müdafaası'na, Kudüs'ün savunmasına imza atan, 17-18 yaşındaki kınalı kuzularla dünyanın en güçlü donanmalarına Çanakkale'yi geçilmez kılan yiğit bir millet olduğunu söyledi.



Kurtuluş Savaşı'nın Çanakkale Destanı'nın aşıladığı öz güvenle başlatılıp, aynı ruhla zafere ulaştırıldığını anlatan Erdoğan, "İstiklal Harbi, bizim bağımsızlık sevdamızın ilki değil, bu tarihi silsilenin en önemli halkalarından biridir." ifadesini kullandı.



15 Temmuz Destanı'nı da bu zincirin halkalarından biri olarak gördüklerini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:



"Bizim gözümüzde Çanakkale'de 250 kiloluk top mermisini 'ya Allah' diyerek namluya süren Seyit Onbaşı neyse, 15 Temmuz gecesi gözünü kırpmadan şehadete yürüyen Ömer Halisdemir de odur. İstanbul'un burçlarına zafer sancağını diken Ulubatlı Hasan ne kadar hürmete layıksa tabancasındaki son kurşuna kadar teröristlerle mücadele eden Fethi Sekin de aynı hürmete layıktır. Bu toprakların bağımsızlığı için Çanakkale'ye koşan 15'liler, Tıbbiyeliler ne kadar cesursa 15 Temmuz'da çıplak elleriyle tanklara meydan okuyan kahramanların hepsi de birer cesaret abidesidir. Bizim nazarımızda İstiklal şehitlerimizle, Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerimiz, terörle mücadele şehitlerimizle 15 Temmuz gecesi bir gül gibi toprağa düşen 251 şehidimiz arasında hiçbir fark yoktur. Ne şehitlerimiz arasında bir ayrım yapılmasına ne de bu vatan için can veren şehitlerimizin aziz hatıralarının incitilmesine müsaade etmeyiz."



Şanlı tarihin yok sayılmasına da kontrollü darbe iftiralarıyla bedelini kanla ödenen zaferlerin değersizleştirilmesine de göz yummayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Hele hele cumhuriyeti övme kılıfı altında ecdadımıza hakaret edilmesine asla izin vermeyiz. Üç beş köksüzün keyfi için Osmanlı'ya, Selçuklu'ya bühtan edilmesine kesinlikle rıza göstermeyiz. Cumhuriyetimize nasıl sahip çıkıyorsak Osmanlı'ya, Selçuklu'ya tarihimizdeki diğer devletlerimize de sahip çıkmak boynumuzun borcudur. 16 devlet kurduk biz. Sıradan bir millet değiliz." diye konuştu.



"Yeni Zelanda'da olduğu gibi elin oğlu medeniyet ve devlet tarihimizin tüm mirasını bize zaten mal ediyor." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu vesileyle bir kez daha Yeni Zelanda'da terör saldırısında şehit edilen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Yeni Zelanda'da bir senatör edepsizce, ahlaksızca ifadeler kullanıyor ama benzerini ben ülkede dinleyince tabii o zaman da şoke oluyorum. Şimdi bakın ben onu da dinleteceğim." dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İslam coğrafyasına da bakmamız gerekiyor. İslamiyet üzerinden insanların birbirlerini nasıl katlettiklerini görüyoruz. İslam dünyasından kaynaklanan terör, bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor." şeklindeki sözlerini konuklara izleten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bakın terörün kaynağını nereye getiriyor? İslam dünyasına getiriyor. Yani 'İslam dünyasından kaynaklanan terör ifadesini' kullanan bir kişi yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de ana muhalefetin başında. Ben şimdi CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, 'Ah benim kardeşlerim, bu adamın peşinden daha ne kadar gideceksiniz? Yani şu 31 Mart'ta biz sizi de bundan kurtarmak istiyoruz. Şuraya bak, terörü geliyor, bu topraklara, İslam dünyasına dayıyor. Söyleyecek hiçbir şey yok. Kimlerle uğraştığımızı bilmeniz bakımından bu çok önemli. Türkiye olarak hem de İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak bu meseleyi sonuna kadar takip edeceğiz. Dünyanın bir başka yerinde benzer katliamların yaşanmaması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Başkan Yardımcımı, Dışişleri Bakanımı geniş bir heyetle, basın heyetiyle aynı zamanda Yeni Zelanda'ya gönderdim. Herhalde birkaç saat içerisinde Yeni Zelanda'ya inecekler. Orada Cumhurbaşkanıyla, Dışişleri Bakanlarıyla, ilgililerle görüşmeleri yapacaklar."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vatan bize şehitlerimizin ve gelecek nesillerin bir emanetidir. Biz de emanetin bilincinde olarak gecemizi gündüzümüze katıyor her alanda Türkiye'yi yüceltmeye, güçlendirmeye çalışıyoruz. Her bir karışında şehitlerimizin mübarek kanı olan bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için mücadele ediyoruz." diye konuştu.



"Daha güçlü olacağız"



İstanbul'da son 25 senede, ülkenin genelindeyse 17 yılda birçok başarıya imza attıklarını aktaran Erdoğan, "İstanbul'a yaptığımız yatırımların toplam tutarı ne biliyor musunuz? 255 katrilyon. Aynı dönemde Samsun'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 29 katrilyon ve 36 milyar dolardan devraldığımız ihracatımızı 170 milyar dolara, IMF'ye olan borç 23,5 milyar dolardı, sıfırladık. Ne zaman? Mayıs 2013. Merkez Bankasının rezervi 27 buçuktu, şimdi 100 milyar dolar ve Savunma Sanayinde yüzde 20 ile aldık yerli üretimi, şimdi yüzde 65, devamlı tırmanıyoruz. Daha güçlü olacağız, daha iyi olacağız. Nasıl insansız hava araçlarını silahlı, silahsız üretiyorsak inşallah tankımızı ürettik ve seri üretime de geçiyoruz. Milli ve yerli teknolojiyi kardeşlerimizle, dostlarımızla paylaşıyoruz. Geçen yıl 2,5 milyar dolarlık savunma ürünü ihracatı gerçekleştirdik. Bu rakam şimdi daha da artacak." değerlendirmesini yaptı.



"Bu vesileyle bizim bir şeye ihtiyacımız var; Rabia... Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diyen Erdoğan, katılımcılardan Samsun'daki yakınlarını 31 Mart seçimi için aramalarını istedi.



Sözlerini yerel seçimlerin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek tamamlayan Erdoğan'a, tablo ve kispet hediye edildi.



Etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eski Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, Sanatçı Orhan Gencebay, Şair Ahmet Selçuk İlkan, eski futbolcu Tanju Çolak, Samsunlu STK temsilcileri ve çok sayıda Samsunlu katıldı.



