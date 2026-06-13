Büyükçekmece’de bunalıma giren şahıs D-100’ü birbirine kattı

İstanbul Büyükçekmece’de, ailevi problemleri nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen bir kişi, elindeki bıçakla D-100 Karayolu'na çıkarak kendine zarar vermek istedi. Polisi alarma geçiren ve bölgede uzun araç kuyrukları oluşturan şahıs, ekiplerin yoğun ikna çabaları sonucu teslim alınarak hastaneye kaldırıldı.

D-100 KARAYOLUNUN ORTASINA OTURDU

Olay, saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu Mimaroba mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, bunalıma giren bir kişi hızla akan trafiğin arasına dalarak yolun ortasında oturdu. Sürücülerin ve çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen yerinden kalkmayan şahsı gören vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YOLUN BAZI ŞERİTLERİ TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, güvenlik amacıyla her iki yönde de yolun bazı şeritlerini kapatarak trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Yolun daralması nedeniyle D-100 Karayolu'nda kısa sürede yoğun bir trafik oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

POLİSİ GÖRÜNCE BIÇAKLA KENDİNE ZARAR VERMEK İSTEDİ

Karşısında polis ekiplerini gören şüpheli, cebinden çıkardığı bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Polisin sabırlı ve dikkatli ikna çalışmaları neticesinde elindeki bıçağı bırakan şahıs, kontrol altına alındı. Olay yerindeki ambulansla sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen kişinin ardından kapatılan şeritler açıldı ve D-100'deki trafik akışı yeniden normale döndü.