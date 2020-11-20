Büyükelçi Karlov suikastı davasına devam edildi - Son Dakika

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Şahin Söğüt ve Ramazan Yücel, bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklarla cezaevlerinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulan duruşmada suikastçı Altıntaş'ın FETÖ/PDY yapılanması içindeki "öğretmeni" olduğu belirtilen Şahin Söğüt ile eski polis Ramazan Yücel esasa ilişkin savunmalarını yaptı.

Yücel, dava kapsamında sorgulanan sanıkların hiçbirinin, kendisinin suikastçı Altıntaş'ı tanıdığına ilişkin beyanı bulunmadığını belirterek, suikasttan tam 4 ay önce ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle Hakkari'de gözaltına alındığını, suikast tarihinde de cezaevinde bulunduğunu anlattı.

Yücel, 2017'nin son aylarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildiğini, hükümle birlikte tahliyesine hükmedildiğini ancak tahliye olmadan Karlov suikastı dosyası nedeniyle hakkında tekrar işlem yapıldığını beyan etti.

Karlov'un katili Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgütteki "vekil abisi" olmakla suçlandığını aktaran Yücel, ancak Altıntaş'ı kesinlikle tanımadığını söyledi.

FETÖ mensubu olmadığını ve suikastla ilişkisinin olmadığını ileri süren Yücel, "Suikastla en ufak bir bağım yok. 19 Aralık 2016'da meydana gelen olaydan yaklaşık 4 ay önce tutuklanmıştım ve cezaevindeydim. Suikastı cezaevinde haberlerden öğrendim. Cezaevindeki hangi eylemle suikasta yardım etmiş olabilirim?" savunmasını yaptı.

Sanık Yücel, suçsuz olduğunu savunarak beraatını istedi.

Sanık Söğüt'ün savunması

Sanıklardan Şahin Söğüt ise soruşturmanın yürütülme şekline yönelik eleştirilerde bulundu, dosyanın tamamının kendisine verilmediğini savundu.

Altıntaş ile cep telefonu sinyallerinin ortak bazdan sinyal vermesinin Altıntaş ile görüştüğü anlamına gelmeyeceğini ifade eden Söğüt, Altıntaş ile görüştüğüne yönelik somut delil bulunmadığını kaydetti.

Söğüt, Karlov suikastı kapsamında kimseden talimat almadığını, Altıntaş'a da talimat iletmediğini savundu.

İddianamede kendisine iftira atıldığını ve delillerin çarpıtıldığını iddia eden Söğüt, "Ben bu iddianamedeki hiçbir şeye inanmıyorum. Benim ne Mevlüt Mert Altıntaş ile ne suikastla ilgim bulunuyor. Suçsuzum, önce tahliyemi, yargılama sonunda beraatımı talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Vehbi Kürşad Akalın da avukatının mazeretli olduğunu ve avukatı hazır bulunduğunda savunmasını yapacağını belirtti.

Akalın ile Hayreddin Aydınbaş, Ahmet Kılınçarslan, Hüseyin Kötüce ve Salih Yılmaz da tahliyelerini istedi.

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına, esasa ilişkin savunmasını yapmayan sanıkların savunmalarını hazırlamaları için kendilerine süre verilmesine karar verdi. Dava ertelendi.

Savcının görüşü

Cumhuriyet savcısı, dosyaya sunduğu esasa ilişkin görüşünde, suikastın gerçekleştirildiği serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan'ın da arasında bulunduğu beş sanık hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca olay anında işlenen "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlarından da 70 yıl 6'şar ay hapis cezası istemişti.

Sanıklardan üçünün "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra Karlov'un öldürülmesine yardımın da arasında bulunduğu diğer suçlardan 86 yıl 3'er aya kadar hapisleri talep edilen görüşte, beş sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis isteminde bulunulmuştu.

Görüşte, aynı suçtan yargılanan 6 sanığın beraatı, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ve Emrullah Uslu'nun da arasında bulunduğu firari dokuz sanığın dosyalarının ayrılması istenmişti.

Karlov suikastı ve iddianame

Büyükelçi Karlov, 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Olaya ilişkin soruşturma sonucunda, FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. İddianamede, Gülen ile 16 sanığın suikastla doğrudan bağlantılı olduğu kaydedilerek, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanında çeşitli sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

Soruşturma kapsamında ulaşılan biri suikastçı Altıntaş'ın örgüt içindeki "öğretmeni" Şahin Söğüt'ün eşi Ayşe Söğüt ile İzmir Polis Meslek Yüksekokulundaki eğitimi sırasında Altıntaş ile aynı "örgüt hücresi"nde yer aldığı kaydedilen 12 sanığın ise cinayetle doğrudan ilişkileri açığa çıkartılamazken, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle 15'er yıla kadar hapse çarptırılmaları talep edilmişti.

İddianamede, Karlov suikastının arkasında FETÖ'nün bulunduğu, suikastın "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem" olduğu kaydedilmişti.