Büyükşehir'den 20 Masal Evi kurma hedefi - Son Dakika

Büyükşehir'den 20 Masal Evi kurma hedefi

25.10.2020 10:43
Büyükşehir'den 20 Masal Evi kurma hedefi, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar Belediyesi tarafından Ürkmez'de hizmete alınan 100. Yıl Masal Evi ile 100. Yıl Spor Tesisinin açılışına katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar Belediyesi tarafından Ürkmez'de hizmete alınan 100. Yıl Masal Evi ile 100. Yıl Spor Tesisinin açılışına katıldı. Masal Evi projesine sahip çıkarak devam ettirdiği için Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'e teşekkür eden Soyer, "İzmir genelinde 20 Masal Evi kurma hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Kasım ayında Tire, Buca ve Örnekköy'deki Masal Evlerini açmayı planlıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar Belediyesi tarafından Ürkmez'de hizmete alınan 100. Yıl Masal Evi ile 100. Yıl Spor Tesisinin açılışına katıldı. Bu açılışın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu söyleyen Soyer, "Masal Evi projesini ilk kez Seferihisar'da hayata geçirmiştik. Burada edindiğimiz deneyimlerimiz, bu projeyi İzmir'in tamamına yayma düşüncemizi güçlendirdi. İlçe belediyelerimizin de projeyi sahiplenmesiyle İzmir'de Masal Evi sayısını artırıyoruz" diye konuştu. İzmir genelinde 20 Masal Evi kurma hedefine her geçen gün daha da yaklaştıklarını vurgulayan Soyer, "7 Kasım'da Tire ve Buca'da iki yeni Masal Evini açıyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde ise Örnekköy'deki Masal Evinin açılışını planlıyoruz. Bunun haricinde Buca, Konak, Bornova, Karşıyaka, Çiğli gibi kent merkezindeki ilçelerimiz ile Kınık ve Menemen gibi merkez dışı ilçelerimizde Masal Evi projelerimiz için çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.

Fırsat eşitliği vurgusu

Masal Evi projesiyle çocuk hakları temelinde, dezavantajlı çocuk ve kadınlara fırsat eşitliği sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Soyer, "Çünkü pek çok çocuk eğitimden, sanattan, spordan mahrum kalıyor. Bu projeyle aynı zamanda küçük çocukları olduğu için çalışamayan annelere de mesleki eğitim ve istihdam imkanı sağlıyoruz. İzmir genelinde şu ana kadar açtığımız 6 Masal Evinde çok sayıda çalışmayan kadına mesleki eğitim verdik" sözlerine yer verdi.

Bayram sevinci

Açılışta çocukların hazırladığı gösterileri izleyen Başkan Soyer, her iki tesisin de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılmasının planlandığını, pandemi nedeniyle bugüne ertelendiğini söyleyerek "Ama bugün yine çocuklarımız bize bayram sevinci yaşattı. Şimdiden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyorum. Bayramları çok daha büyük coşkuyla kutlayacağımız günlere kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

"Seferihisarlı hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum"

100. Yıl Spor Tesisinin de ücretsiz şekilde çocuk ve gençlerin spora erişimini mümkün kılacağını söyleyen Soyer, "Seferihisar Belediyesine Masal Evi projemize sahip çıkması ve bu hizmetler nedeniyle teşekkür ediyor, Masal Evi ve Spor Tesisinin Seferihisarlı hemşerilerime hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise Seferihisar merkezde ve Tepecik Mahallesinde hayata geçirilen Masal Evlerine bugün Ürkmez Masal Evini açarak bir yenisini eklediklerini söyleyerek "Çocuklarımız resim, seramik, bale, satranç ve benzeri eğitimlerle insana ve çevreye karşı duyarlı olma bilincine sahip olacaklar" dedi. - İZMİR

Büyükşehir'den 20 Masal Evi kurma hedefi
Büyükşehir'den 20 Masal Evi kurma hedefi
Büyükşehir'den 20 Masal Evi kurma hedefi
Büyükşehir'den 20 Masal Evi kurma hedefi
Büyükşehir'den 20 Masal Evi kurma hedefi
Büyükşehir'den 20 Masal Evi kurma hedefi

Seferihisar, Ürkmez, Çocuk, İzmir, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Büyükşehir'den 20 Masal Evi kurma hedefi - Son Dakika

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