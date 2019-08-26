Çad'da susam ektirip Türkiye'ye getirecekler

Encemine Büyükelçisi Ergen," Çad'da başlattığımız projenin Türkiye ayağında önemli bir adım attık" dedi.

Torbalı Ticaret Odası (TTO) önceki gün çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Çad Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ile Ege ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde susam sektöründe faaliyet gösteren firmalar; Çad'da susam ektirip Türkiye'ye getirmek amacı ile Torbalı Ticaret Odası'nda bir araya geldi. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun ve Meclis Başkanı Erkan Aksoy ev sahipliğinde TTO'da gerçekleştirilen toplantıya sektör temsilcileri katıldı. Geçtiğimiz Şubat ayında Türkiye'ye gelen Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonucunda 60 milyon dolar olan ticaret hacmini 100 milyon dolara çıkarma kararı alınmıştı.

SUSAM TİCARETİ ARTACAK

İki ülkenin Cumhurbaşkanının ekonomik işbirliğinin artması talimatı verdiğini söyleyen Ergen susam üretimi konusunda çalışma başlatıldığını söyledi. Türkiye'nin Çad'dan yaptığı ithalatın büyük bir bölümünü susamdan oluştuğunu söyleyen Encemine Büyükelçisi Ergen, "TİKA desteği ile Çad'da başlattığımız kalkınma projesinin Türkiye ayağında önemli bir adım attık" dedi. Ergen "Başlattığımız proje bir kalkınma projesidir. Çad'da ekim yaptırdık şimdi hasat zamanı. Ektirdiğimiz susamların Türkiye'deki alıcılar ile buluşturacağız. Bu konuda Torbalı Ticaret Odası bizi sektör temsilcileri ile buluşturdu. İnanıyorum ki gelecek yıllarda proje daha da kökleşip Çad'da en önemli aktörler Türk işadamları olacaktır" dedi

AFRİKA İLE İŞBİRLİĞİ KÖPRÜSÜ

Projenin Türkiye ayağına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Dış ticarete çok önem veriyoruz. Yılbaşında faaliyete geçirdiğimiz dış ticaret birimimizde önemli işlere imza attık. Bugün de Çad'da kalkınmayı sağlayacak, Türkiye'de de susam alıcılarına önemli bir avantaj sağlayacak projeye ev sahipliği yaptık" dedi. İzmir ve Mersin bölgesindeki susam alıcıları için Çad'ın önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken Olgun "TİKA ve Büyükelçiliğimiz önemli bir çalışma başlattı. Bizim ülke olarak Afrika'da olmamız çok önemli. Bu bölgeler oldukça bakir. Gelişmiş tüm ülkeler buralarda önemli işlere imza atıyor. Bizim tarihsel bağlarımız mevcut. Daha fazla etkili olmamız için ticari işbirliklerimizi artırmamız gerekiyor" dedi.