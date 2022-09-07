Çhd'li Avukatlara Yine Tahliye Yok

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi 22 avukatın yargılandığı davada yine tahliye kararı çıkmadı. Duruşmayı izleyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "6 yıldır, hiçbir hukuka uygun delil olmadan, sadece siyasi ceza avukatlığı yaptığı için meslektaşlarımız, hükümet talimatıyla maalesef cezaevindeler. Haklarında bir hüküm de yok, Selçuk Kozağaçlı'nın hakkında bir hüküm de yok ama maalesef tutuklular" dedi.

ÇHD ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi 22 avukatın yargılandığı davaya İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile dernek üyesi Barkın Timtik ve Oya Aslan'ın tutuklu olarak yargılandığı davanın duruşması, Marmara (Silivri) Cezaevi'ndeki duruşma salonunda yapıldı. Kozağaçlı, mahkeme heyetine şunları söyledi:

"Hakimlik mesleğine ilgi duyar gibi bir haliniz yok sayın yargıç. Azıcık ilginiz olsaydı, 6 yıldır devam eden tutukluluğumda matbu tutuk devam kararınıza, özenip de bir virgül değişiklik yapardınız.

Devlet, siyasi ceza davası avukatlarına, yönetememe krizinde saldırır. Yönetebildiği zamanlarda, şimdi 'örgüt üyesi' dediği avukat, örgüt ile irtibat kurabilmesi için tek çözümüdür. İllegal örgüte müzekkere mi yazacak devlet? Avukatını bulur, avukatını takip eder, avukatını dinler.

Avukat ortadadır çünkü. Silahsızdır, takip edilebilir, dinlenebilir. Beni 10 senedir yargılıyor, çokça senelerdir de dinliyor zaten devlet. Takip ediyor. Ama şimdi yönetemiyor ve saldırıyor."

Dava, 7 Kasım 2022 tarihlerine ertelendi.

Duruşmayı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da izledi. Tanrıkulu, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Silivri'deyim. Silivri kampüsü içerisinde bulunan duruşma salonundayım. Aşağıda, Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatların, dostlarımızın duruşması var. 22 avukat yargılanıyor, Selçuk Kozağaçlı da içlerinde. 4 tutuklu meslektaşımız var. Dava 6-7 yıldır devam ediyor ve Selçuk Kozağaçlı yaklaşık 6 yıldır tutuklu, diğer meslektaşlarımızla birlikte. Adli Tıp'tan gelen belgeler var, o belgelerle ilgili avukatlar talepte bulundular ve tahliye konusunda talepte bulundular. 6 yıldır, hiçbir hukuka uygun delil olmadan, sadece siyasi ceza avukatlığı yaptığı için meslektaşlarımız, hükümet talimatıyla maalesef cezaevindeler. Haklarında bir hüküm de yok, Selçuk Kozağaçlı'nın hakkında bir hüküm de yok ama maalesef tutuklular."