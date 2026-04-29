Çağrı Bozkurt-Ayça Sena Akın masalsı bir düğünle hayatlarını birleştirdi

İstanbul Anadolu Yakası’nın seçkin davet mekânlarından Çavuşbaşı Kasrı, geçtiğimiz akşam masalsı bir düğüne ev sahipliği yaptı. By Mustafa Organizasyon Genel Müdürü Mehmet Çağrı Bozkurt ile başarılı avukat Ayça Sena Akın, görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Doğayla iç içe konumu, zarif mimarisi ve büyüleyici atmosferiyle öne çıkan Çavuşbaşı Kasrı, bu özel gece için baştan sona yeniden tasarlandı. By Mustafa Organizasyon imzası taşıyan organizasyonda; duvarlardan tavan dekorasyonuna, masa düzenlerinden çiçek aranjmanlarına kadar her detay titizlikle planlanarak davetlilere adeta masalsı bir ambiyans sunuldu.

Gecenin sunuculuğunu ünlü radyo programcısı Afrikalı Ali üstlendi. Sahne enerjisi ve güçlü iletişimiyle geceye damga vuran Ali, davetlilere keyifli ve akıcı bir gece yaşattı.

Dekorasyonda, Şamdancı Davet Ekipmanları’nın sahibi ve damadın babası Ali Bozkurt’un özel tasarım ürünleri kullanıldı. Şamdanlardan masa detaylarına kadar her unsur, gecenin ihtişamını tamamladı.

Teknik prodüksiyon Tema Müzik Organizasyon tarafından sağlandı. Profesyonel ses, ışık ve sahne sistemleriyle kurulan altyapı, adeta konser atmosferi yaratarak davetlilere üst düzey bir görsel ve işitsel deneyim sundu.

Gelin ve damadın şıklığı da geceye damga vurdu. Damat Mehmet Çağrı Bozkurt’un smokini Şinasi Günaydın imzası taşırken; gelin Ayça Sena Akın’ın zarif gelinliği Seren Moda tarafından özel olarak hazırlandı.

Gecede sahne alan Noon Orkestrası müzik dolu anlar yaşatırken, konuk sanatçılar Sami Çelik ve Adnan Orhan performanslarıyla davetlilerden büyük alkış aldı.

Nikah seremonisi gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Daha önce resmi nikahları kıyılan çift için düzenlenen törende, esprili nikahı damadın amcası ve By Mustafa Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt kıydı. Eğlenceli anlara sahne olan nikah töreni, davetlilere keyifli anlar yaşattı. Nikah sonrası gerçekleştirilen özel görsel efekt şovları ise geceye damga vurdu.

Nikah şahitliklerini Bugay Kökdemir ve Aliye Çağlar Tuğyan üstlendi.

CEMİYET HAYATININ ÖNEMLİ İSİMLERİ GECEDEYDİ

Geceye iş, cemiyet ve medya dünyasından birçok seçkin isim katıldı. Duayen magazinci Nurcan Sabur (Magazinkolik), Klass Medya Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kapucuoğlu, iş insanı Lütfü Sapmaz, Haliç Kongre Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Enes Topsakal, Karabük Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, iş insanı Aytaç Karakaş, Bursa’nın tanınmış isimlerinden Şaban Çubukçu ve İstanbul iş dünyasının önemli isimlerinden Bilal Gülen geceye katılan dikkat çeken davetliler arasında yer aldı.

Bozkurt ve Akın aileleri, bu anlamlı gecede çocuklarının mutluluğunu paylaşmanın gururunu yaşarken; samimi ve sıcak görüntülerin öne çıktığı anlarda iki ailenin uyumu davetlilerin beğenisini kazandı.

Gecenin görsel dünyası ise ünlü fotoğrafçı Yuşa İpek ve ekibine emanet edildi. Çekimler, Crowne Plaza İstanbul Oryapark’ta başlayan hazırlık süreciyle başlayıp, Çavuşbaşı Kasrı’nın büyüleyici atmosferinde devam etti.

Çavuşbaşı Kasrı’nın işletmecisi Yasin Yıldız ve deneyimli ekibi, servis kalitesi, sunum şıklığı ve misafir memnuniyetine verdiği önemle gece boyunca büyük takdir topladı.

Bu görkemli düğün; zarafet, ihtişam ve profesyonelliğin kusursuz birleşimiyle davetlilerin hafızasında uzun süre yer edecek unutulmaz bir gece olarak kayıtlara geçti.