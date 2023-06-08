Çalınan otomobil deprem çadırında parçalanmış halde bulundu - Son Dakika
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Çalınan otomobil deprem çadırında parçalanmış halde bulundu

08.06.2023 15:45

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalınan otomobil, deprem çadırında parçalanmış halde bulundu. Otomobilin parçalarının bir başka otomobile monte eden kişi veya kişilerin çadırı kamuflaj olarak kullandıkları, parçalama esnasında gürültülerin duyulmaması için ses sistemiyle müzik açtığı tespit edildi.

İskenderun'da Esentepe Mahallesi Şehit Jandarma Mevlüt Küçük Caddesi'nde Cemil Ünal'a ait park halindeki otomobil, 6 Haziran'da çalındı. Ünal'ın ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, mobese kayıtlarını incelemeye aldı.

PARÇALAR BAŞKA BİR OTOMOBİLE MONTE EDİLMİŞ

Yapılan araştırma sonucu, çalınan araç, Kocatepe Mahallesi 359 Sokak'ta kurulan bir deprem çadırında bulundu. Otomobilin parçalara ayrıldığı, parçaların da 363 Sokak'ta park halindeki başka bir otomobile monte edildiği saptandı.

Çalınan otomobil deprem çadırında parçalanmış halde bulundu! Ses duyulmasın diye bir de çakallık yapmışlar

SES DUYULMASIN DİYE MÜZİK AÇMIŞLAR

Polisin yaptığı incelemelerde otomobili çalan kişi veya kişilerin çadırı kamuflaj olarak kullandıkları, şüphelilerin parçalama sırasında seslerin duyulmaması için ses sistemiyle müzik açtığı tespit edildi.

Çalınan otomobil deprem çadırında parçalanmış halde bulundu! Ses duyulmasın diye bir de çakallık yapmışlar

İKİ ARACA DA EL KONULDU

Olay yeri inceleme ekipleri, parmak izi aldı. Parçalanan otomobilden ve parçaların takıldığı diğer otomobilden deliller toplandı. Ekipler, iki araca da el koydu. Polis, olayın aydınlatılması ve şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Çalınan otomobil deprem çadırında parçalanmış halde bulundu! Ses duyulmasın diye bir de çakallık yapmışlar
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
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İskenderun, Esentepe, 3. Sayfa, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Çalınan otomobil deprem çadırında parçalanmış halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çalınan otomobil deprem çadırında parçalanmış halde bulundu - Son Dakika
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