Camide "pes" dedirten olay! Cemaat secdeye eğilince harekete geçtiler
Camide "pes" dedirten olay! Cemaat secdeye eğilince harekete geçtiler

Camide "pes" dedirten olay! Cemaat secdeye eğilince harekete geçtiler
06.12.2025 10:59
Camide "pes" dedirten olay! Cemaat secdeye eğilince harekete geçtiler
Avcılar'da camiye gelen şüpheli, cemaatle namaz kılan zihinsel engelli gencin ve yabancı uyruklu bir kişinin çantasını çalıp kaçtı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken engelli genç, hırsızın yakalanarak para ve kartlarının bulunmasını istedi.

İstanbul Avcılar'da yer alan Merkez Ulu Camii'de 4 Aralık Perşembe günü akşam namazının kılındığı sırada "pes" dedirten bir olay yaşandı.

Camide 'pes' dedirten olay! Cemaat secdeye eğilince harekete geçtiler

CEMAAT SECDEDEYKEN ÇANTALARI ÇALIP KAÇTILAR

Kapüşonlu bir şüpheli camiye geldikten sonra imamın namazı başlatmasını bekledi. Daha sonra cemaat secdeye vardığı sırada minberin sağında namaz kılan zihinsel engelli Emircan Şenocak'ın (23) ardında da yabancı uyruklu bir kişinin çantalarını alarak hızla camiden uzaklaştı.

Camide 'pes' dedirten olay! Cemaat secdeye eğilince harekete geçtiler

GÜVNLİK KEMERASINA YAKALANDILAR

Emircan Şenocak, içinde bin 600 lira, kimlikleri, engelli kartları, ve bir kredi kartı olan çantasının, yabancı uyruklu diğer kişi ise içinde dizüstü bilgisayarı bulunan çantalarının yerinde olmadığını cami görevlilerine iletti. Güvenlik kameraları incelenince hırsızlık ortaya çıktı.

Camide 'pes' dedirten olay! Cemaat secdeye eğilince harekete geçtiler

DAHA ÖNCE DE TELEFONU ÇALINMIŞ

Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde oturan yüzde otizmli Emircan Şenocak, hırsızın yakalanarak, para ve kartlarının bulunmasını istedi. Anne Necla Şenocak da, oğlunun iki ay önce telefonunun çalındığını belirtirken, "Evde oturuyor, canı sıkılıyor. Hırsızlık olayının kamera görüntüleri var. Önce oğlumun, sonra diğer tarafta başka birisinin çantalarını alıp gidiyor" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Camide 'pes' dedirten olay! Cemaat secdeye eğilince harekete geçtiler - Son Dakika

    Yorumlar (5)

  • Yunuss Bayern Yunuss Bayern:
    Hırsızlık ve arsızlıkların tek sebebi Tayyp 4 10 Yanıtla
  • Oa343862! Oa343862!:
    Cami o kadar cokki ,içinde cemaat yok, Hırsızlar cirit atıyor 5 7 Yanıtla
    Omer KAHYA Omer KAHYA:
    gitde doldur camiyi ozaman senden de o kadar çok ki boş yapan 9 0
  • Umit Umit:
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    hırsızlar arsızlar camiiden çıkmıyor nedense 2 6 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
