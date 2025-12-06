Camide 'pes' dedirten olay! Cemaat secdeye eğilince harekete geçtiler

İstanbul Avcılar'da yer alan Merkez Ulu Camii'de 4 Aralık Perşembe günü akşam namazının kılındığı sırada "pes" dedirten bir olay yaşandı.

CEMAAT SECDEDEYKEN ÇANTALARI ÇALIP KAÇTILAR

Kapüşonlu bir şüpheli camiye geldikten sonra imamın namazı başlatmasını bekledi. Daha sonra cemaat secdeye vardığı sırada minberin sağında namaz kılan zihinsel engelli Emircan Şenocak'ın (23) ardında da yabancı uyruklu bir kişinin çantalarını alarak hızla camiden uzaklaştı.

GÜVNLİK KEMERASINA YAKALANDILAR

Emircan Şenocak, içinde bin 600 lira, kimlikleri, engelli kartları, ve bir kredi kartı olan çantasının, yabancı uyruklu diğer kişi ise içinde dizüstü bilgisayarı bulunan çantalarının yerinde olmadığını cami görevlilerine iletti. Güvenlik kameraları incelenince hırsızlık ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE DE TELEFONU ÇALINMIŞ

Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde oturan yüzde otizmli Emircan Şenocak, hırsızın yakalanarak, para ve kartlarının bulunmasını istedi. Anne Necla Şenocak da, oğlunun iki ay önce telefonunun çalındığını belirtirken, "Evde oturuyor, canı sıkılıyor. Hırsızlık olayının kamera görüntüleri var. Önce oğlumun, sonra diğer tarafta başka birisinin çantalarını alıp gidiyor" dedi.