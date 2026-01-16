Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, "Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir. Dünyanın kongre turizminde merkez Ayder olacak" ifadelerini kullandı.

Ayder Yaylası, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Ayder Forum'a ev sahipliği yapıyor. 17 Ocak'ta sona erecek organizasyonda küresel enerji politikaları, yapay zeka teknolojileri ve sürdürülebilir enerji stratejileri masaya yatırılıyor.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Forumda açılış konuşmacıları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uluslararası Ayder Forumu Proje Başkanı Hakan Gültekin, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri,KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, eski Enerji Bakanı ve KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez yer aldı.

ÇAMLIHEMŞİN BELEDİYE BAŞKANI HABERLER.COM'A KONUŞTU

Forumda Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun ve Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un da katıldığı yayında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

"Cennetin fragmanı Ayder" diyen Altun, Ayder Yaylası'nın uluslararası anlamda da büyük anlam ifade ettiğini söyledi. Ayder'in doğal güzelliklerini anlatan Altun, "Uluslararası arenada büyük olan Ayder Yaylası'ndayız. Burası yazı başka kışı başka güzelliğiyle, çılgın akan şelaleriyle, konaklarıyla, yağıyla, peyniriyle, doğa ve kültür turizminin başkenti Ayder'dir. Burada 6 ay kar var. İnsanlarımızın kışın kayak yapma olanağı hem de kaplıcaya girme olanağı var. Yazın da aktivitelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"BİR ÜLKENİN ENERJİSİ AYNI ZAMANDA GÜVENLİĞİDİR"

Altun forumda tartışılan enerji konusuna da değindi. Enerjinin aynı zamanda bir ülkenin güvenliği olduğunu söyleyen Altun, "Cumhurbaşkanımız Davos artık yok dedi, biz de Ayder var dedik. Her şeyimiz var, alt yapıyı da biz karşılıyoruz. Enerjiyi konu ediyoruz. Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir. Bunu da Ayder'den tüm dünyaya mesaj olarak iletmek istiyoruz. 24-25'inde de Kardan Adam Festivalimiz gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

"BURADA BİR TARİH YAZILIYOR"

Altun ayrıca Ayder'in uluslararası kongre turizminin merkezi olacağını söyleyerek; "Bugün burada bir tarih yazılıyor. Dünyanın kongre turizminde merkez Ayder olacak. Turizmde saygı varsa kaygı yoktur. Zoru başarmak da bizim işimiz. Gelen misafirlerimiz memnuniyetle ayrılır. Gittikleri ülkelerde de anlatırlar" sözlerini sarf etti.

Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük ise Ayder Yaylası'nda uluslararası bir forumun düzenlemesindeki öneme işaret ederek "Ayder çok daha önemli bir mekan haline gelecektir. Bu organizasyonla birlikte uluslararası meselelerin tartışıldığı bir alan yaratmış olduk. Ayder bir merkez haline gelmiştir. Geçtiğimiz Eylül ayında 55 farklı ülkeden 2000 koşucunun katılımıyla koşu düzenledik. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda daha büyük zirvelerle gerçekleşecektir bu forum" diye konuştu.