Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 190 mülteci yakalandı
Son Dakika Genel Çanakkale'de 190 mülteci yakalandı

Çanakkale'de 190 mülteci yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'de 190 mülteci yakalandıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 190 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 190 mülteci yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 190 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Bademli, Koruoba ve Koyunevi köylerinin sahillerine operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda bölgede ağaçlık alanda saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Irak, Somali ve Filistin uyruklu mülteci yakaladı.

Yakalanan mültecilerin, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 190 mülteci yakalandı

Çanakkale, Ayvacık, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:33 Kaynak: İHA
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