Çanakkale'de "Kızılay Hilal-i Ahmer'e Vefa Yürüyüşü ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de "Kızılay Hilal-i Ahmer'e Vefa Yürüyüşü ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi

27.08.2022 00:08
Çanakkale'de "Kızılay Hilal-i Ahmer'e Vefa Yürüyüşü ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi

Çanakkale'de 25 Ağustos 1915'te İngiliz denizaltısı tarafından batırılan, Kızılay'ın savaşta yaralanan askerleri ve sağlık personelini taşıyan Halep Vapuru'nu ve şehit olan askerleri anmak için "Kızılay Hilal-i Ahmer'e Vefa Yürüyüşü ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi.

Çanakkale'de 25 Ağustos 1915'te İngiliz denizaltısı tarafından batırılan, Kızılay'ın savaşta yaralanan askerleri ve sağlık personelini taşıyan Halep Vapuru'nu ve şehit olan askerleri anmak için "Kızılay Hilal-i Ahmer'e Vefa Yürüyüşü ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi.

Türk Kızılayın 200 gönüllüsüyle 107 yıl önce yaşanan elim hadiseye yönelik vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla Golf Çay Bahçesi önünden başlayarak İskele Meydanı'na kadar meşale yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşe, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Türkiye Kızılay Derneği Çanakkale Şube Başkanı Erdoğan Madak, Türk Kızılay yönetim kurulu üyeleri ve gönüllü gençler katıldı.

Meşale yürüyüşünün ardından Tarihi Yarımada'daki Kilitbahir köyündeki Türk Kızılayı Ağadere Müzesi'nde tören düzenlendi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin Türk tarihi açısından çok önemli bir yer olduğunu söyledi.

Burada bir anının, bir hatıranın ve büyük bir destanın hikayesi önünde saygı duruşunda bulunmaya geldiklerini belirten Kınık, "Bu millet var olduğu günden bu yana, İslam'a ram olduğu günden bu yana bitmeyen merhamet ve şefkat hürmetine, nöbetin en çetin cephesinde, nöbetin kanıyla canıyla tutulduğu yerde, Kızılaycıların nöbetini devralmak için buradayız. Bu nöbetin hiç bitmediğini ve hiç bitmeyeceğini kıyamete dek insanlık için bu cephelerin boş kalmayacağını dünya aleme anlatmak için buradayız." dedi.

Türk Kızılay yöneticileri ve gönüllüleri, Kızılay Ağadere Müzesi bahçesine kurulan çadırlarda şehitlik nöbeti tuttu.

Etkinliğin yarın yapılacak bölümünde ise Kızılay Ağadere Müzesi'nden Akbaş Şehitliğine kadar "Kahramanların İzinden Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirilecek.

Daha sonra 25 Ağustos 1915'te İngiliz denizaltısı tarafından batırılan Halep Vapuru'na anı dalışı yapılacak.

YORUMLAR
500
288. Geleneksel Çardak Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu 288. Geleneksel Çardak Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu Düzcelilerin ağzını aşure ile tatlandı Düzcelilerin ağzını aşure ile tatlandı
Kaynak: AA

Çanakkale, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 'Kızılay Hilal-i Ahmer'e Vefa Yürüyüşü ve Şehitleri Anma Programı' düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
21:57 Aşk yaşadıkları iddia edilen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, kameralara yakalandı
21:53 Zafer Partisi lideri Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'la ilgili sözlerine İçişleri'nden tepki: İspat etmezsen alçaksın
21:00 İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu aday olursa sandığa gitmem" diyen vatandaşa cevap: Yapmayın öyle
20:15 Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı silahlı saldırıda öldürülmüştü! O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
20:13 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur tek bir maça çıkmadan gidiyor!
19:58 Eski ABD Başkanı Trump'ın evine FBI baskını! 184 gizli belgeye el konuldu
19:40 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez güzel haberi verdi: Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 00:08:10. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de "Kızılay Hilal-i Ahmer'e Vefa Yürüyüşü ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement