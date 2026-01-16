Çapraz Böbrek Nakli ile İki Aile Hayata Döndü - Son Dakika
Sağlık

Çapraz Böbrek Nakli ile İki Aile Hayata Döndü

Çapraz Böbrek Nakli ile İki Aile Hayata Döndü
16.01.2026 09:39
Şeker hastası Mustafa Yüce, kan uyuşmazlığı nedeniyle çapraz böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.

ŞEKER hastalığı nedeniyle böbrek nakli olması gereken Mustafa Yüce'nin (45) eşi ve kardeşleri verici olmak istedi ancak kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle nakil gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine Yüce, böbrek nakli bekleyen başka bir hasta ile çapraz böbrek nakli programına alındı. Yapılan eşleştirmenin ardından her iki hastaya da böbrek nakli yapıldı.

Operasyonu gerçekleştiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Çağatay Aydın, Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kubilay Sabuncu ve Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, sürecin detaylarını paylaşırken, nakil olan hastalar da yeniden sağlıklı bir yaşama kavuşmanın mutluluğunu dile getirdi.

'KAN UYUMSUZLUĞUNDA İKİNCİ BİR ŞANS'

Prof. Dr. Hüseyin Çağatay Aydın, operasyona ilişkin "Çapraz nakil aslında kan grubu birbirine uymayan iki alıcı ve vericinin karşılıklı olarak böbrek değişimi yapmasıdır. Bir tarafta verici A, alıcı B; diğer tarafta verici B, alıcı A olduğunda klasik nakil yapılamıyor. Ancak çapraz nakilde her iki taraftaki verici karşı ailedeki alıcıya böbreğini veriyor. Böylece kan uyumsuzluğu engeli ortadan kalkmış oluyor. AB grubu herkesten böbrek alabilir, 0 grubu herkese verebilir. Ancak A grubu B'den, B grubu A'dan böbrek alamaz. Bu nedenle çapraz nakiller özellikle bu durumlarda hayat kurtarıcı oluyor" dedi.

'AMELİYATLAR SORUNSUZ GEÇTİ'

Prof. Dr. Aydın ayrıca iki ailenin tıbbi açıdan da birbiriyle eşleşmesi gerektiğine dikkat çekerek "Hastaların yaşları, kilo durumu, genel sağlık tabloları ve immunolojik testler hep yeniden değerlendiriliyor. Doku uyumu sağlandıktan sonra ameliyat planlanıyor. Çapraz nakilde işlemleri aynı anda yürütmeyi tercih ediyoruz. Ameliyatlarımız sorunsuz geçti ve hastalarımız taburcu edildi. Şimdi düzenli kontrolleri devam ediyor" diye konuştu.

'İKİ AİLEYİ AYNI AMAÇTA BULUŞTURDUK'

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya ise çapraz böbrek nakillerinin hem hazırlık hem de ameliyat aşamasında dikkatli bir süreç gerektirdiğini belirterek "Çapraz nakiller böbrek nakli dünyasında gerçekten zorlu süreçlerdir. Birbirini tanımayan iki aileyi tıbbi veriler doğrultusunda bir araya getiriyoruz. Yapılan değerlendirmelerde bazen kişinin kendi ailesindeki verici değil, başka bir ailenin vericisi daha uygun olabiliyor. Bu durumda her iki tarafı bilgilendirip ikna etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'BÖBREKLER ŞU AN GAYET İYİ ÇALIŞIYOR'

Nakil sürecinin duygusal açıdan da hassas olduğunu aktaran Doç. Özdenkaya, "Bazen son anda tereddütler ya da vazgeçmeler olabiliyor. Bu nedenle çok ince bir çizgide ilerlemek zorundayız. Ancak bu vakamızda her iki aile de büyük olgunluk gösterdi ve sürece gönüllü olarak katıldı. Başarılı operasyonun ardından her iki hastamız da sağlığına kavuştu. Uzun süredir diyalize giren hastalarımız için bu yöntem çok büyük bir avantaj. Böbrekler şu an gayet iyi çalışıyor" dedi.

'HER İKİ TARAF İÇİN DE KAZANÇ SAĞLAYAN BİR YÖNTEM'

Çapraz naklin tamamen bir ekip işi olduğuna dikkat çeken Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kubilay Sabuncu, "Bu süreçte vericiden böbreğin alınması, hazırlanması, damarsal yapıların korunması ve aynı anda alıcıların ameliyata alınması büyük bir zamanlama gerektiriyor. Bu noktada ekibin uyumu çok önemli. Böyle bir ekibin parçası olmak bizim için gerçekten gurur verici" diye konuştu.

'İKİ AİLE BİRDEN HAYATA DÖNDÜK'

Böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 45 yaşındaki Mustafa Yüce, aslında yıllardır şeker hastası olduğunu fakat şekerin böbreklerine bu kadar zarar verdiğini geç fark ettiğini söyledi. Yüce, "Biz hem kadavra listesine hem de çapraz nakil listesine yazıldık. Eşim gönüllü vericiydi fakat kan uyuşmazlığı yüzünden bana böbreğini veremiyordu. Açıkçası umutlarımız çok azalmıştı. Çapraz nakille eşleşme olmasaydı bugün belki de hala diyalize bağlı yaşıyor olacaktım. Ameliyatım çok başarılı geçti; doktorlarımız sayesinde yeni hayatıma başladım" dedi.

'ORGAN BAĞIŞININ NE DEMEK OLDUĞUNU YAŞAYINCA ANLADIK'

Sürecin kendileri için çok bilinmezle dolu olduğunu belirten eşi Demet Yüce, "İnsan böyle bir durumla karşılaşmadan organ bağışının ne kadar hayat kurtaran bir adım olduğunu tam anlamıyor. Çapraz nakil çok bilinen bir yöntem değil, hatta çevremizde çoğu insan ilk kez duydu. Biz de bir tanıdığımız sayesinde öğrendik. Medipol'de çok hızlı değerlendirildik, çok hızlı ameliyata alındık. Ben Arda Bey'e böbreğimi bağışladım; onun kardeşi Emre Bey de eşime vesile oldu. Yani karşılıklı ama birbirini hiç tanımayan iki aile birbirine hayat kapısı açtı. Hem Mustafa hem Arda yeni bir hayata başladı. Artık benim için organ bağışı hem kişisel bir sorumluluk hem de insanlara anlatmam gereken bir konu haline geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

