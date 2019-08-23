Son Dakika Haberleri: Caretta caretta yavruları denizle buluştu
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Caretta caretta yavruları denizle buluştu

4 dakika önce

Türkiye'de yuvalama alanları dışında olan Aydın'ın Didim ilçesi Parlamenterler Sitesi'nde 29 Haziran'da yuva yapan Caretta caretta iribaş deniz kaplumbağasının yavru çıkışları tamamlanırken, yumurtadan çıkan yavrular denizle buluştu.

Caretta caretta yavruları denizle buluştu, System.String[]

Türkiye'de yuvalama alanları dışında olan Aydın'ın Didim ilçesi Parlamenterler Sitesi'nde 29 Haziran'da yuva yapan Caretta caretta iribaş deniz kaplumbağasının yavru çıkışları tamamlanırken, yumurtadan çıkan yavrular denizle buluştu.


Parlamenterler Sitesi plajında yuva kontrol açılışı yapıldı. Yuva açılışı sonunda C.carettanın yuvaya 83 yumurta bıraktığı tespit edildi.


77 yavru C.caretta sağlıklı bir şekilde denize ulaştığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "C.Caretta'nın yuva yapması, yavruların denize ulaşması sürecinde, Parlamenterler Sitesinde önemli bir farkındalık oluştu. Özellikle çocuklar için iyi bir deneyim oldu. Çocuklar yoğun ilgi gösterdiler ve deniz kaplumbağalarıyla ilgili bilinçlendiler. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar, Didim Belediyesi, DEKAMER, EKODOSD ve Parlamenterler Sitesi gönüllülerinin işbirliğiyle, yuva alanı çalışmaları yapılarak, güzel bir iş gerçekleştirildi. Site sakinleri önümüzdeki yıl Carettaların tekrar kumsallarına gelerek yuva yapmasını umutla bekliyorlar" diye konuştu.


Parlamenterler sitesinin gönüllülerinden Caner Ataman, Murat Ayral ve Gönül Ergin'e EKODOSD'un birer teşekkür belgesi takdim edildi.


Yuva açılışına, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin, Dalyan DEKAMER'den Ebrucan Kalecik ve Ergün Karaarslan, Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Selçuk İnanç, Ahmet Taşçı ve Parlamenterler Sitesi gönüllüleri katıldı. - AYDIN

Türkiye, Didim, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:10 Kaynak: İHA
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