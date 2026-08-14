Casper Nirvana S100 özellikleri neler? İş ve eğitim için uygun mu? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Casper Nirvana S100 özellikleri neler? İş ve eğitim için uygun mu?

Casper Nirvana S100 özellikleri neler? İş ve eğitim için uygun mu?
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Casper Nirvana S100; 16 inç ekranı, Intel H serisi işlemci seçenekleri, DDR5 bellek yapısı ve alüminyum gövdesiyle mobil çalışma düzenine odaklanıyor.

Uzaktan çalışma, hibrit eğitim ve hareket halindeki üretkenlik, dizüstü bilgisayarlardan beklenen özellikleri değiştirdi. Kullanıcılar artık geniş ekran ile taşınabilirlik, güçlü işlemci ile pil süresi, şık tasarım ile dayanıklılık arasında dengeli bir cihaz arıyor. Casper Nirvana S100, bu beklentilere 16 inçlik ekranı ve ince alüminyum gövdesiyle yanıt vermeyi amaçlıyor.

Serinin farklı Intel Core H işlemci seçenekleriyle sunulması, temel ofis kullanımından daha yoğun çoklu görevlere kadar farklı ihtiyaçların karşılanmasına imkân veriyor. DDR5 bellek, M.2 NVMe SSD, aydınlatmalı klavye ve parmak izi okuyucu gibi özellikler de S100’ün günlük iş akışındaki rolünü güçlendiriyor.

CASPER NİRVANA S100 İŞLEMCİ SEÇENEKLERİ NELER?

Casper Nirvana S100 serisinde farklı performans ihtiyaçlarına yönelik Intel işlemci seçenekleri bulunuyor. Konfigürasyonlar arasında Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemci, Series 2 Intel Core 9 270H, Core 7 240H, Core 5 210H ile 13. nesil Intel Core i7-13620H ve Core i5-13420H seçenekleri yer alabiliyor. Satıştaki yapılandırmalar stok ve döneme göre değişebildiği için satın alma sırasında güncel seçeneklerin kontrol edilmesi gerekiyor.

CORE ULTRA İŞLEMCİLİ S100’DE YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Series 2 Intel Core Ultra 7 255H işlemcili konfigürasyon, yapay zeka görevleri için ayrılmış işlem yetenekleriyle öne çıkıyor. Desteklenen uygulamalarda görüntü ve ses iyileştirme, arka plan işlemleri, içerik düzenleme ve akıllı üretkenlik araçları gibi görevler bu yapıdan yararlanabiliyor.

DDR5 BELLEK VE M.2 SSD İLE ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR YAPI

Nirvana S100’ün dikkat çeken yönlerinden biri donanım seçeneklerinin kullanım ihtiyacına göre belirlenebilmesi. DDR5 bellek yapısı, önceki nesil bellek teknolojilerine kıyasla daha yüksek veri aktarım hızı ve verimlilik sunuyor.

16 İNÇ 16:10 EKRAN ÇALIŞMA ALANINI GENİŞLETİYOR

Casper Nirvana S100, 16 inç büyüklüğünde FHD IPS ekrana sahip. 16:10 en-boy oranı, geleneksel 16:9 ekranlara göre daha fazla dikey alan gösteriyor. Bu fark; uzun belgeler, internet sayfaları, elektronik tablolar ve kod satırları üzerinde çalışırken ekrana daha fazla içerik sığmasını sağlıyor.

ALÜMİNYUM GÖVDE, İNCE PROFİL VE TAŞINABİLİRLİK

Büyük ekranlı dizüstü bilgisayarlarda ağırlık ve kalınlık, mobil kullanım kararını doğrudan etkiliyor. Nirvana S100, 18,3 mm kalınlığa ve 1,8 kg ağırlığa sahip.

AYDINLATMALI KLAVYE VE PARMAK İZİ OKUYUCU

Üç kademeli aydınlatmalı Türkçe Q klavye, loş ortamda tuşların daha rahat görülmesini sağlıyor. Güç tuşuna yerleştirilen parmak izi okuyucu ise parola yazmadan hızlı oturum açmayı mümkün hale getiriyor.

BAĞLANTI SEÇENEKLERİ GÜNLÜK KULLANIMI KOLAYLAŞTIRIYOR

USB 3.2 Gen 1 ve tam kapasiteli Type-C bağlantıları, harici depolama, görüntü aktarımı ve farklı aksesuarlarla çalışma ihtiyaçlarını destekliyor.

PİL SÜRESİ MOBİL ÇALIŞMADA NE SAĞLIYOR?

Casper, Nirvana S100 için sekiz saatin üzerinde pil kullanımından söz ediyor. Bu süre, temel ofis görevleri ve günlük mobil çalışma hedefi açısından cihazı prizden uzakta kullanmaya imkân tanıyor.

CASPER NİRVANA S100 HANGİ KULLANICILAR İÇİN UYGUN?

Aynı anda birden fazla ofis ve iletişim uygulaması kullanan profesyoneller, 16 inç ekranda belge, tablo, sunum veya kod üzerinde çalışan öğrenciler ve geniş ekranlı fakat ince ve taşınabilir bir iş bilgisayarı arayanlar için S100 öne çıkıyor.

İŞ, EĞİTİM VE EV KULLANIMINDA S100

İş hayatında S100; e-posta, raporlama, çevrim içi toplantı, tarayıcı tabanlı kurumsal sistemler ve sunum hazırlama gibi görevleri aynı cihazda bir araya getiriyor. Eğitimde Windows tabanlı uygulamalar, kodlama araçları ve kapsamlı proje dosyaları için klasik dizüstü bilgisayar düzeni sunuyor.

CASPER NİRVANA S100 HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

CASPER NİRVANA S100 KAÇ İNÇ?

Model, 16 inç büyüklüğünde 16:10 FHD IPS ekrana sahip. Ekranın parlaklık seviyesi 300 nit olarak belirtiliyor.

NİRVANA S100 RAM YÜKSELTİLEBİLİR Mİ?

S100’de iki adet SODIMM bellek yuvası ve 64 GB’a kadar DDR5 bellek desteği bulunuyor.

CASPER S100 OYUN BİLGİSAYARI MI?

Nirvana S100, dahili ekran kartı kullanan iş ve günlük üretkenlik odaklı bir dizüstü bilgisayardır. Temel oyunlar çalışabilse de yüksek grafik performansı gerektiren oyunlar için özel ekran kartlı modeller daha uygundur.

SONUÇ: BÜYÜK EKRANDA MOBİL ÜRETKENLİK

Casper Nirvana S100; Intel H serisi işlemci seçenekleri, DDR5 bellek, M.2 NVMe SSD, 16 inç 16:10 ekran ve alüminyum gövdeyi aynı platformda birleştiriyor. Core Ultra işlemcili konfigürasyon, yapay zeka destekli yeni nesil iş akışlarına da kapı açıyor.

en iyi bilgisayar markaları, Bilgisayar, Teknoloji, Casper, Intel, Son Dakika

Son Dakika Casper Casper Nirvana S100 özellikleri neler? İş ve eğitim için uygun mu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pusetle uyuşturucu kuryeliği Pis işlerine bebeği de alet ettiler Pusetle uyuşturucu kuryeliği! Pis işlerine bebeği de alet ettiler
RTÜK’ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza RTÜK'ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti
Silivri’de korkutan yangın: Alevler TEM’e dayanınca yol trafiğe kapatıldı Silivri'de korkutan yangın: Alevler TEM'e dayanınca yol trafiğe kapatıldı
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu
Ankara’da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak’tan sitem dolu sözler Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler
Bakan Gürlek’ten ’Alihan Kuriş’ operasyonuna ilişkin ilk açıklama Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama
Bahar Şahin imajını değiştirdi Yeni hali şaşırttı Bahar Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali şaşırttı
Cinsel taciz iddasıyla dayak yiyen CHP’li vekil genel merkeze çağrıldı Cinsel taciz iddasıyla dayak yiyen CHP'li vekil genel merkeze çağrıldı
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
Babasının izinden gitti Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi Babasının izinden gitti! Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi 1 saat 40 dakika sürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi! 1 saat 40 dakika sürdü

14:09
Mansur Yavaş’tan İYİ Parti’ye geçecek iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye geçecek iddialarına yanıt
13:35
Letonya hava sahasına giren İHA’yı Türk jetleri düşürdü
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü
13:26
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
12:21
Nilda’yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu
Nilda'yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu
12:17
Kılıçdaroğlu’ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
12:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
11:59
Lukaku’nun Fenerbahçe’deki forma numarası belli oldu
Lukaku'nun Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu
11:39
Bir şehir ayakta Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
11:06
Yok artık Lukaku Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
10:59
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
10:27
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
10:16
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 16:58:14. #7.13#
SON DAKİKA: Casper Nirvana S100 özellikleri neler? İş ve eğitim için uygun mu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.