Çaykur Rizesporlu Donsah: Appiah her zaman örnek aldığım bir futbolcu olacak - Son Dakika

Çaykur Rizesporlu Donsah: Appiah her zaman örnek aldığım bir futbolcu olacak

11.11.2020 09:46
Çaykur Rizesporlu Donsah: Appiah her zaman örnek aldığım bir futbolcu olacak, System.String[]

'İlk futbol ayakkabılarımı Yeni Malatyaspor forması giyen Acquah aldı?

'İlk futbol ayakkabılarımı Yeni Malatyaspor forması giyen Acquah aldı?

'Türkiye'de futbol oynamaya devam etmek isterim? 'Süper Lig, Avrupa'nın en iyi 5 liginden birisi olacak?'Süper Lig, Belçika Ligi'nden daha iyi? 'Babam Libya üzerinden çölü aşarak İtalya'ya gitti? 'Rize'de olmaktan dolayı çok mutluyum?Donsah, Atatürk'ü andıİbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ ANTALYA - Çaykur Rizespor'un İtalya Serie A ekibi Bologna'dan kiraladığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Donsah, "A Milli Takım'da Appiah, Essien ve Muntari gibi ikon oyuncular vardı. Onları örnek aldık ve bu şekilde gelişmeye çalıştık. Ayrıca Appiah ile birebir tanışma fırsatım da oldu. Milli takıma çağrıldığımda milli takım menajerliği yapıyordu. Çok iyi bir insan ve çok büyük bir futbolcuydu. Her zaman örnek aldığım bir futbolcu olacak" dedi.Çaykur Rizespor'un Ganalı orta saha oyuncusu Godfred Donsah, takımının performansı ve gelecek planları hakkında Rize ekibinin kamp çalışmasını yaptığı Antalya'da Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.Rizespor'a transferi sonrası doğru bir karar aldığını dile getiren Donsah, 'Rize'ye gelmekten dolayı çok mutluyum. Ayrıca Türkiye'de çok fazla Ganalı oyuncu futbol oynamakta. Onlarla konuştuğumda da buraya mutlaka gelmelisin demişlerdi. Buraya geldiklerinde de haklı çıktıklarını gördüm. Özellikle Rize'de olmaktan da çok mutluyum' şeklinde konuştu.'APPIAH ÖRNEK ALDIĞIM BİR OYUNCU? Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Stephen Appiah başta olmak üzere birçok Ganalı futbolcunun gelişimine katkı sağladığını söyleyen Donsah, 'Biz alt yaşlarda oynamaya başladığımızda A Milli Takım'da Appiah, Essien ve Muntari gibi ikon oyuncular vardı. O bölgede oynayan oyuncular bizim için ön ayak oldu. Onları örnek aldık ve bu şekilde gelişmeye çalıştık. Ayrıca Appiah ile birebir tanışma fırsatım da oldu. Milli takıma çağrıldığımda milli takım menajerliği yapıyordu. Hala da milli takımda. Çok iyi bir insan ve çok büyük bir futbolcuydu. Özellikle Juventus kariyeri, Türkiye'de geçirdiği zaman, İtalya'da Brescia forması da giydi. Her zaman örnek aldığım bir futbolcu olacak' ifadelerini kullandı.'İLK FUTBOL AYAKKABILARIMI YENİ MALATYASPOR'DA FORMA GİYEN ACQUAH ALDI?Süper Lig'e transferi öncesinde Ganalı futbolculardan bilgi aldığına vurgu yapan Donsah, 'Türkiye'ye gelmeden önce tabii ki burada oynayan Ganalı oyuncularla konuştum. Öncelikle Attamah ile görüştüm. Daha sonra Yeni Malatyaspor'dan Acquah konuştum. Kendisi benim için bir ağabey gibidir. İtalya'da ilk forma giymeye başladığımda ilk futbol ayakkabılarımı o vermişti. Bu şekilde çok güçlü bir bağ oluşturduk. Sivasspor'dan Isaac Cofie ile konuştum. 3 futbolcu da Türkiye'de profesyonel ortamda futbolun oynandığını söyledi. Geldikten sonra da bunun ne kadar doğru olduğunu gördüm. Futbol oynamak için çok iyi sahalar ve çok iyi imkanlar var. Burada olduğum için onlara çok teşekkür ederim, hem de burada olduğum için çok keyifli olduğumu söylemek isterim' dedi.'TÜRKİYE'DE FUTBOL OYNAMAYA DEVAM ETMEK İSTERİM? Çaykur Rizespor'un İtalyan ekibi Bologna'dan kiraladığı Donsah, 'İşler iyi de gitse kötü de gitse, dilinizi bilemeseler bile burada bir aile ortamı var ve size yardımcı olmaya çalışıyorlar. İşler kötü de gitse bu durumu düzeltebileceğiniz ümidini veriyor, artı bir güç oluşturuyor. Takım menajeri olsun, kulüp çalışanı olsun bir şekilde size yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu durum nedeniyle şanslıyız. Ben burada kalmak ya da başka takım da olsa Türkiye'de futbol oynamaya devam etmek isterim' ifadelerini kullandı.'SÜPER LİG, AVRUPA'NIN EN İYİ 5 LİGİNDEN BİRİSİ OLACAK? Süper Lig'in Belçika Ligi'nden daha iyi bir lig olduğunu söyleyen Donsah, 'Belçika Ligi'nde de forma giydim ama Süper Lig'in farkı burada çok fazla tecrübeli oyuncu var. Takımımızdan örnek vermek gerekirse Abdullah Durak olsun, Boldrin olsun geçmişlerinde de Türkiye'de başka takımlarda oynamış, çok fazla kulüp görmüş isimler. Belçika Ligi'ne kıyasla daha iyi bir lig olduğunu söyleyebilirim. Belçika Ligi daha çok akademi ligi gibi. Çok fazla genç oyuncuya şans veriliyor ve işler bu şekilde yürüyor. Süper Ligi değerli kılan şey de bu. Daha tecrübeli ve yetenekli oyuncu var. Bu tecrübeyle birlikte Süper Lig'in çok kısa süre içerisinde Avrupa'nın ilk 5 liginden birisi olacağını düşünüyorum' açıklamasında bulundu. 'BABAM LİBYA ÜZERİNDEN ÇÖLÜ AŞARAK İTALYA'YA GİTTİ? İlginç bir hayat hikayesi olduğunu dile getiren Donsah, 'Hikayem ilginç. Tam bir paket gibi, içerisinde her şey var. 4 kardeştik ve tek erkek çocuk bendim. Sorumluluklarım vardı. Gana'da hindistan cevizi bahçemiz vardı. O şekilde geçimimizi sağlamaya çalışıyorduk. Maddi şartlarımız zordu. Ben 7 yaşındayken babam bizi bırakarak, daha imkanlar sunabilmek için Libya üzerinden çölü aşarak İtalya'ya gitti. Uzun süre kendisini göremedik. Uzun bir hikayem var ama bu şekilde İtalya maceram da başladı' şeklinde konuştu. DONSAH, ATATÜRK'Ü ANDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü anısına da sözler söyleyen Donsah, Türkiye'den yolu geçen birçok yabancı sporcuda olduğu gibi Atatürk'e büyük hayranlık beslediğini dile getirdi. Donsah, Atatürk'ün fikirlerinin ölmeyeceğini vurgulayarak, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü olduğunu öğrendim. Bu ülke için çok şeyler yapmış biri için şunu söylemek isterim, 'Fikirler ölmez" diyerek sözlerini noktaladı.


Çaykur Rizesporlu Donsah: Appiah her zaman örnek aldığım bir futbolcu olacak

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizesporlu Donsah: Appiah her zaman örnek aldığım bir futbolcu olacak - Son Dakika Spor


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