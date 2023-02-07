Dün Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem; Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere pek çok ilimizde büyük yıkıma neden oldu.
Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken sosyal medyada kırılan fay hattını geçtiğimiz günlerde 2 gün boyunca Boğaz'a demirleyen 155 metre uzunluğundaki ABD savaş gemisinin tetikleyebileceğine dair iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara yanıt Prof. Celal Şengör'den geldi.
Dün akşam HaberTürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan Şengör, bahsi geçen iddia için "Bundan güzel bir saçmalık duymadım. O enerjiyi nasıl üreteceksin? Hem de gemiyle. Güldürmesinler. Yüz binlerce atom bombası lazım" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Celal Şengör'den 'Kahramanmaraş depremini ABD gemisi tetikledi' iddiasına cevap: Bundan güzel bir saçmalık duymadım - Son Dakika