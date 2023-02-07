Celal Şengör'den "Kahramanmaraş depremini ABD gemisi tetikledi" iddiasına cevap: Bundan güzel bir saçmalık duymadım - Son Dakika
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Celal Şengör'den "Kahramanmaraş depremini ABD gemisi tetikledi" iddiasına cevap: Bundan güzel bir saçmalık duymadım

07.02.2023 16:45

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremlerin ardından 2 gün boyunca Boğaz'da demirleyen 155 metrelik ABD savaş gemisinin felaketi tetiklediği yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu. Katıldığı canlı yayında söz konusu iddialara cevap veren Prof. Celal Şengör, "Bundan güzel bir saçmalık duymadım. O enerjiyi nasıl üreteceksin? Hem de gemiyle. Güldürmesinler. Yüz binlerce atom bombası lazım" ifadelerini kullandı.

Dün Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem; Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere pek çok ilimizde büyük yıkıma neden oldu.

ABD SAVAŞ GEMİSİ İLE İLGİLİ İDDİALAR SES GETİRDİ

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken sosyal medyada kırılan fay hattını geçtiğimiz günlerde 2 gün boyunca Boğaz'a demirleyen 155 metre uzunluğundaki ABD savaş gemisinin tetikleyebileceğine dair iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara yanıt Prof. Celal Şengör'den geldi.

"GÜLDÜRMESİNLER"

Dün akşam HaberTürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan Şengör, bahsi geçen iddia için "Bundan güzel bir saçmalık duymadım. O enerjiyi nasıl üreteceksin? Hem de gemiyle. Güldürmesinler. Yüz binlerce atom bombası lazım" ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş, Celal Şengör, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Celal Şengör'den 'Kahramanmaraş depremini ABD gemisi tetikledi' iddiasına cevap: Bundan güzel bir saçmalık duymadım - Son Dakika


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