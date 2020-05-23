Cenaze namazını vefa ekibi kıldı - Son Dakika

Trabzon'un geçmişteki en büyük işadamı ve yazar kitap dostu, ömrünü geçirdiği Trabzon'da, "Kitap Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı" olarak anılan Aslan Pulathaneli'nin eşi Seymin Puluthaneli (94) vefaat etti.



Kimsesi olmadığı için Huzur evinde kalan Şeymin Pulathane dün akşam vefatından sonra, Ortahisar Belediyesi Sosyal Vefa Destek ekibi Pulathane'nin cenazesi huzur evinden alarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gasılhanesine götürüldü.



Bugün öğle saatelerine doğru Trabzon Büyükşehir Belediyesi gasılhanesinden alınan Pulathane'nin cansız bedeni defnedileceği, Sülüklü asri mezarlığına vefa destek ekibi tarafından götürüldü. Defin öncesi kılınan cenaze namazına Ortahisar Vefa Destek ekibinde bulunan kişilerin yanı sıra Devlet Bakanı Faruk Özak ve Trabzon Milletvekili Salih Cora katıldı.



Arslan Pulathaneli kimdi



Arslan Pulathaneli, 3 Mart 1919 tarihinde, Trabzon'da doğdu. 1937 yılında Trabzon Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Yüksek Ticaret Mektebi'nde öğrenim gördü. Yedek subaylık hizmetinden sonra Trabzon'da ticaretle uğraştı.



Arslan Pulathaneli daha çocuk yaşlarından beri kitap okumayı ve biriktirmeyi severdi. Özellikle şiir kitaplarına karşı özel ilgisi vardı. 1928 yılından ölümüne kadar yalnızca Türkiye'de yayınlananları değil, Kıbrıs'ta, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nde, Batı Trakya'da, Yugoslavya'da yayınlanan şiir kitaplarını da topladı. Bu kitapları elde etmek için şair ve yazarlara binlerce mektup yazdı. Arslan Pulathaneli, yaşamının son yıllarında, Trabzonlu şair ve yazar Ahmet Özer'in teşvikleriyle, Trabzon'un kültür yaşamı, kitap, yayın ve sinema konularında yazılar yazmış, Trabzon (Ankara), Karşı, Kıyı ve Mavi Nota dergilerinde, Kuzey Haber ve Karadeniz gazetelerinde yayımlamıştır. Pulathaneli, aynı zamanda, Trabzon'da yayınlanan Kıyı Kültür ve Sanat Dergisi'nin genel yayın yönetmen yardımcılığını yapmaktaydı. Pulathaneli'nin bir özelliği de Trabzon sinemalarında gösterilen tüm filmleri, sahnelenen tüm oyunları izlemesidir. Trabzon'da, Saray ve Konak sinemalarında, belirli bir koltuğa yıllık abone olur ve gösterilen tüm filmleri seyrederdi.



Arslan Pulathaneli, 1947 yılında, Seymin Hanım'la evlendi. Çiftin çocukları yoktu. Yaşamının son yıllarında artık ticareti de bırakmış, Trabzon'da, Kunduracılar Caddesi'ndeki küçük bürosunda oturur, kitap okur ve konuklarını ağırlardı. Geçirdiği bir ameliyat sonrasında, 13 Mayıs 1996 günü Trabzon'da yaşamını yitirdi. Ömrünü geçirdiği Trabzon'da, "Kitap Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı" olarak anılırdı. - TRABZON