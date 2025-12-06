Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Son rapor korkuttu! Çernobil\'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
06.12.2025 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıyı önlemek amacıyla inşa edilen çelik yapının, şubat ayında dron saldırısında hasar gördüğünü ve artık temel güvenlik işlevini kaybettiğini açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'da bulunan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif sızıntının önlenmesi için inşa edilen devasa çelik yapının şubat ayındaki dron saldırısında hasar gördüğünü ve temel güvenlik işlevini yerine getiremediğini bildirdi.

ÇERNOBİL RAPORU YAYIMLANDI

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntının önlenmesi amacıyla inşa edilen "Yeni Koruma Kalkanı'nın" şubat ayındaki dron saldırısında hasar gördüğü ve dış kaplamasında yangın çıktığı belirtildi.

Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

"ŞUBATTAKİ SALDIRININ ARDINDAN TEMEL GÜVENLİK İŞLEVİNİ KAYBETTİ"

Geçen hafta UAEA müfettişlerinin değerlendirmesini tamamladığı bildirilen açıklamada, yapının artık temel güvenlik işlevini kaybettiği kaydedildi. Açıklamada, çatıda sınırlı da olsa geçici onarımların yapıldığı ancak nükleer güvenliğin sağlanması için kapsamlı restorasyona ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Tesiste kalıcı bir ekibi bulunan UAEA, Çernobil tesisinde nükleer emniyet ve güvenliğin tam olarak yeniden sağlanmasına yönelik çabaları desteklemek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Zaporijyya Nükleer Güç Santrali'nin de çatışmalar sırasında savaşın başlamasından bu yana 11. kez tüm dış güç kaynağını geçici olarak kaybettiği bildirildi. Kesintinin yarım saat sürdüğü belirtilen açıklamada, santralin 330 kv güç hattına yeniden bağlandığı ancak 750 kV'lık hattın hala kesik durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

"NÜKLEER GÜVENLİĞİ İÇİN KAPSAMLI RESTORASYON ŞART"

Grossi, gece boyunca askeri faaliyetlerin elektrik şebekesini etkilediğini ve Ukrayna'da faaliyetteki nükleer santrallerin üretimi azaltmasına neden olduğunu belirtti.

Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Grossi, nükleer kaza yaşanmaması için taraflara itidal çağrısında bulundu. UAEA Başkanı Rafael Grossi yaptığı açıklamada, "Çatıda geçici onarım yapıldı, ancak daha fazla bozulmayı önlemek ve uzun vadeli nükleer güvenliği sağlamak için zamanında ve kapsamlı bir restorasyon şart. UAEA, Çernobil sahasında nükleer güvenliğin ve emniyetin tam olarak yeniden sağlanması çabalarını desteklemek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

UKRAYNA SALDIRIDAN RUSYA'YI SORUMLU TUTTU

Ukraynalı yetkililer, insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırının ardında Rusya'nın olduğunu iddia etmişti. Rusya ise tesise saldırdığı iddiasını reddetmişti. UAEA Şubat ayında yaptığı açıklamada, radyasyon seviyelerinin normal ve istikrarlı kaldığını, radyasyon sızıntısına dair herhangi bir bildirimde bulunulmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Çernobil, Ukrayna, Enerji, Güncel, Rusya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mahmut özdemir Mahmut özdemir:
    risyayı kızdırırsanız olacağı buydu. istediği yerleri verin karşılığında başka yerleri alın işte pazarlığa bi başlayın ikinizde kardeşsiniz ve işin aslı o topraklar bizimdi 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular
Aidat zammı kapıda İşte apartman ve site sakinlerinin dikkat etmesi gerekenler Aidat zammı kapıda! İşte apartman ve site sakinlerinin dikkat etmesi gerekenler
Trump kazan kaldırdı NATO’ya 2027’ye kadar süre verdi, çekilmekle tehdit etti Trump kazan kaldırdı! NATO'ya 2027'ye kadar süre verdi, çekilmekle tehdit etti
Çöp toplama sırasında kamyonu yandı, itfaiyeye sürdü Çöp toplama sırasında kamyonu yandı, itfaiyeye sürdü
Üç bakanlıkta üst düzey değişiklikler İşte yapılan tüm atamalar Üç bakanlıkta üst düzey değişiklikler! İşte yapılan tüm atamalar
SpaceX’ten dudak uçuklatacak halka arz SpaceX'ten dudak uçuklatacak halka arz
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi
Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı
Kazayı gören dondu kaldı Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Venezuela’da ABD’nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı Venezuela'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı
Tarihi soygunda yeni şüphe Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım’ı seçti Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?
Şarampole uçan araç hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı Şarampole uçan araç hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama Mert Hakan’dan ilk açıklama geldi Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

23:07
Domenico Tedesco’dan Galatasaray sorusuna flaş cevap
Domenico Tedesco'dan Galatasaray sorusuna flaş cevap
21:57
Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamadı, zirvedeki puan farkı açıldı
Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamadı, zirvedeki puan farkı açıldı
21:35
Vatandaş tepki gösterdi, vali harekete geçti 2 bin 200 dönümlük arazideki dev proje iptal edildi
Vatandaş tepki gösterdi, vali harekete geçti! 2 bin 200 dönümlük arazideki dev proje iptal edildi
20:54
Özellikle bir kesime öfke kustu: Cezaevinden çıkınca içlerinden geçeceğim
Özellikle bir kesime öfke kustu: Cezaevinden çıkınca içlerinden geçeceğim
20:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü
20:27
RAMS Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe’de sakatlık
RAMS Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlık
20:22
Arabanın bagajında çorba pişirip dağıttı
Arabanın bagajında çorba pişirip dağıttı
20:19
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
19:45
İstanbul Erkek Lisesi’nde muşta ve bıçaklı dehşet
İstanbul Erkek Lisesi'nde muşta ve bıçaklı dehşet
19:10
Ozan Güven müjdeyi verdi, yıllar önce rol aldığı meşhur dizi yeniden çekilecek
Ozan Güven müjdeyi verdi, yıllar önce rol aldığı meşhur dizi yeniden çekilecek
18:55
1 ay içinde 3 kez tutuklanan Arif Kocabıyık, yine tutuklandı
1 ay içinde 3 kez tutuklanan Arif Kocabıyık, yine tutuklandı
17:20
Japonya’da ayı saldırılarının sayısı 230’a ulaşarak rekor kırdı
Japonya'da ayı saldırılarının sayısı 230'a ulaşarak rekor kırdı
16:17
İSBİKE’nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2025 23:47:32. #7.13#
SON DAKİKA: Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.