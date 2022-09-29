Bakan Kurum, İstanbul'da Konya Tanıtım Günleri'ne katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kurum, İstanbul'da Konya Tanıtım Günleri'ne katıldı Açıklaması

29.09.2022 19:52

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Konya'mıza 7 bin 655 konut kazandırıyoruz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " Konya'mıza 7 bin 655 konut kazandırıyoruz. 500 sanayi iş yeri ve tam 11 bin 390 konutluk ev yapmaya hazır arsamızı da hemşehrilerimize sunuyoruz. Konya'da da bugün itibariyle 120 bin kardeşimiz başvurusunu yaptı." dedi.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Konya Tanıtım Günleri'nin açılışında konuşan Kurum, katılımcıları Hazreti Mevlana'nın, "Gönül, sevgiyi bulmuşsa kuru dal bile çiçek açar." sözleriyle selamladı.

Bakan Kurum, bugünkü etkinliğin İstanbul'daki 7. tanıtım olduğunu ve ilk kez havalimanında böyle bir organizasyon yapıldığını dile getirdi.

Haziranda düzenlenen 9. Konya Bilim Festivali ile Konya'dan ve Türkiye'nin farklı yerlerinden 281 bin bilim meraklısına ev sahipliği yaptıklarını belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirdikleri Gastrofest ve İslami Dayanışma Oyunları'nda 1 milyona yakın kişiyi misafir ettiklerini anlattı.

Konya'nın en büyük markalarından birinin Konyaspor olduğunu ve kenti başarıyla temsil ettiğini söyleyen Kurum, "Bu anlamda başta Başkanımız Fatih Özgökçen olmak üzere, Teknik Direktörümüz İlhan Palut'u ve teknik ekibi, sahada ter döken tüm futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplam 500 bin sosyal konut, arsa ve iş yerleriyle 800 bin bağımsız birimin çalışmalarını başlattıklarını kaydeden Kurum, "Dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere, 'Altyapısı tamamlanarak milletimize sunduğumuz arsa sayısını 1 milyona çıkarma' talimatını verdi. İnşallah TOKİ'mizle, diğer birimlerimizin yoğun mesaisiyle arsalarımızı oluşturacağız, müjdesini de Cumhurbaşkanımız milletimize verecek." ifadelerini kullandı.

"Konya'mıza 7 bin 655 konut kazandırıyoruz"

Bu kapsamda Konya'da da çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Konya'mıza 7 bin 655 konut kazandırıyoruz. 500 sanayi iş yeri ve tam 11 bin 390 konutluk ev yapmaya hazır arsamızı da hemşehrilerimize sunuyoruz. Konya'da da bugün itibariyle 120 bin kardeşimiz başvurusunu yaptı. Hak sahiplerini belirledikten sonra inşallah 25 Ekim'de Türkiye genelinde temellerimizi atıp, yeni evlerimizi, yeni iş yerlerimizi Konyalı hemşehrilerimize süratle kazandıracağız."

20 yıldır verdikleri sözleri tuttuklarını, vatandaşları çaresiz bırakmadıklarını, istihdamı büyüteceklerini anlatan Kurum, "Konya'mızın marka değerine katkı sağlayacak Konya Sıfır Atık Sanayi Sitemizi anlatmadan geçemem. Konya'mızın yıllardan beri hasretini çektiği bir projeydi. 2 bin 690 bağımsız birimden oluşan sanayi sitemizde inşaatlarımız hızla sürüyor. Biliyorsunuz şehrin içinde kalmış Eski Sanayi ve Karatay Sanayi sitelerini Konya Sıfır Atık Sanayi Sitemize taşıyoruz. İnşallah Konyalı esnafımız artık daha rahat, daha güvenli, daha temiz bir ortamda çalışacaklar." dedi.

Açılışa, Bakan Kurum'un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Kemal Çelik de katıldı.

Kurdelenin kesilmesinin ardından Bakan Kurum ve beraberindekiler, Konya'nın yöresel yemekleri ve kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı stantları gezdi.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, İstanbul, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, İstanbul'da Konya Tanıtım Günleri'ne katıldı Açıklaması - Son Dakika

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