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Cezaevinden ilk fotoğraf! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın eski halinden eser yok - Son Dakika
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Cezaevinden ilk fotoğraf! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın eski halinden eser yok

Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucusu olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 2,5 yıldır cezaevinde tutulan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın cezaevinden ilk fotoğrafı geldi. Bir hayli kilo verdiği gözlenen Aydın'ın eski halinden eser kalmadığı görüldü.

22.01.2024 - 16:10,  Güncelleme: 16:28
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Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık olaylarından biri olarak tarihe geçen Çiftlik Bank sisteminin kurucularından "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, cezaevinden ilk röportajını verdi.

EVLENDİĞİNE BİN PİŞMAN

Oda TV'ye açıklamalarda bulunan Aydın, bir de fotoğraf gönderdi. Bir hayli kilo verdiği gözlenen Aydın'ın eski halinden eser kalmadığı görüldü. 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 2,5 yıldır cezaevinde olan Aydın, "O kadar çok keşkelerim oldu ki saymakla bitmez. Keşke hakkımda ilk yakalama kararı çıktığında da yurda geri dönseydim. Keşke bu kadar kolay insanlara güvenmeseydim. En yakın gördüklerimden en büyük darbeyi yedim. Keşke hiç Sıla ile evlenmeseydim. Sevdiğim kıza evlenme teklifi etmek için bir yüzük aldım. Evlenme teklifi ettim ama kız beni reddetti. Yüzük öyle elimde kaldı, çok ağrıma gitti. O ruh hali ve alkolün etkisiyle olsa gerek aynı yüzüğü henüz tanıştığım Sıla'ya çıkarıp verdim. O da hemen kabul etti. Keşke alkol içmeseydim. Büyük saçmaladım. Sonra da sevmediğim biriyle mantık evliliği olarak nihayete erdi. Keşke hiç evlenmeseydim" dedi.

Cezaevinden ilk fotoğrafı! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın eski halinden eser yok

"KEŞKE ADINI ÇİFTLİK BANK KOYMASAYDIM

Keşkeleri yüzünden adının tarihe dolandırıcı olarak geçtiğini ifade eden Aydın, "Yapılan denetimlerde tespit edilen usulsüzlükler de beni derinden sarstı. Keşke işlerin başında kendim dursaydım. Keşke oyunun adını Çiftlik Bank koymasaydım. Malumunuz BDDK Bank ifadesini kullanmaktan davadan 2,6 yıl ceza aldım. Tüm bu keşkelerim olmasaydı bugün Türkiye'nin 81 ilinde on binlerce şubesi olan şarküteri zinciri olan 50 yıldır sektörde olan dev markaların geldiği noktaya 5 yılda gelecektik. Gücünü halktan alan büyük başarı öyküsünden bahsediyor olacaktık. 8 ay gibi bir sürede 500 bin kişi uygulamamıza üye oldu. 81 ilde 2000'e yakın şarküteri bayilerimiz açıldı. Bir o kadar da bayilik kapasitesi vardı ama maalesef bu keşkeler yüzünden bugün adımız tarihe büyük dolandırıcılık olarak geçti" şeklinde konuştu.

Cezaevinden ilk fotoğrafı! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın eski halinden eser yok
İşte Tosuncuk'un son hali...

ÇOK KONUŞULACAK SEÇİL ERZAN YORUMU

Seçil Erzan'ın aralarında ünlü futbolcularında bulunduğu pek çok ismi dolandırdığı fon dolandırıcılığı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aydın, "Ben bankacı değilim ama işlerim nedeniyle banka müdürleriyle, şube müdürleriyle çok görüştüm. Şube müdürünün isteği mevduat artsın hatta vadeye para koyulsun şube müdürü de başarı primini alsın. Bu işler böyle dönüyor. Ne hikmetse Seçil Erzan'a bir kişi de çıkıp demiyor müşteriler neden sürekli bu paraları çekiyor hem de nakit. Onu da geçtim MASAK ne iş yapıyor? 10 bin doların üzerinde yapılan her işlem MASAK tarafından incelenmiş. Genel müdürlük bunları görmedi mi? Yani yıllarca devam eden bir döngü. Bu işin arkasında genel müdürlük olmadan sürekli mevduat kaybeden bir şube müdürü o koltukta oturmaya nasıl devam etti sorusu da muhataplarına sorulmalıdır. Bu işten zarar görenler DenizBank'tan şikayetçi olmalıdır. Ama haklı sistemimiz Seçil Erzan'ı kurban edip olayı bitirir. Bu arada kayıt dışı dönen bu fonda kar elde edenlerin de hiçbiri sesini çıkartamaz" ifadelerine yer verdi.

Cezaevinden ilk fotoğrafı! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın eski halinden eser yok
Cezaevinden ilk fotoğrafı! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın eski halinden eser yok
Cezaevinden ilk fotoğraf! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın\'ın eski halinden eser yok
YORUMLAR (7)
  • Selim Kayisi: Tosuncuktan tavsiye alıyoruz. yok daha neler. Yanıtla 10 232
  • Seyhan Yıldırım: Yakında çıkarsın , keşkelerini düzelterek dolandırmaya devam:))) Yanıtla 4 152
  • Gülümser Colak: Sübyana yaramis cezaevi, belesine kilo verdi ;) Yanıtla 5 111
  • Ahmet Yaman: Keşke senin gibi gereksize insanlar hemen kanmasaydi Yanıtla 4 56
  • Koray Gumran: Boş yorum yapmayin10 bin dolar üstü herbharaketi masaj inceker hayır der burda trilyonlar dönüp doalr bazında denizbank bu kadını kullandı nokta secilinde demesi lazım Denizbank bu işin içinde nokta Yanıtla 7 53
  • Celal Esen: Devletin nasıl gelir gider takip edeceğini kimden öğreniyoruz Yanıtla 5 46
  • Necati Kaya: Takımeelbiseli,kravatlı resim futbolcu Arda Gülere benzemiş. Yanıtla 4 33

Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Cezaevinden ilk fotoğraf! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın eski halinden eser yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezaevinden ilk fotoğraf! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın eski halinden eser yok - Son Dakika
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