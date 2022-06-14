Cezayir Dışişleri Bakanı, Fransız mevkidaşıyla "İspanya krizini" görüştü - Son Dakika
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Cezayir Dışişleri Bakanı, Fransız mevkidaşıyla "İspanya krizini" görüştü

14.06.2022 14:41
Cezayir Dışişleri Bakanı, Fransız mevkidaşıyla "İspanya krizini" görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'nın, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile ülkesinin Batı Sahra konusunda İspanya ile yaşadığı krizin ayrıntılarını görüştüğü bildirildi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'nın, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile ülkesinin Batı Sahra konusunda İspanya ile yaşadığı krizin ayrıntılarını görüştüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lamamra'nın, Fransa'daki yeni hükümetin kurulmasından bu yana ilk defa Fransız mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, iki bakanın "ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası ortak çıkar konularını görüştüklerine" dikkat çekilerek, Cezayir'in Akdeniz bölgesindeki ortaklar arasında kurulan ilişkilerin uluslararası meşruiyete uygun ve gerilimden uzak olmasının gerekliliğine bağlı olduğu vurgulandı.

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, Colonna ile Lamamra'nın "Cezayir ile İspanya arasındaki ilişkilerde son dönemde yaşanan gelişmeleri ele aldıkları" kaydedildi.

Açıklamada, Colonna'nın Fransa'nın, Avrupalı ??ortaklar ile Akdeniz'in güney kıyısındaki komşular arasındaki iyi ilişkilere bağlılığını teyit ettiği ve ortak sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine vurgu yaptığı aktarıldı.

İspanya-Cezayir arasındaki kriz

İspanya hükümeti, Batı Sahra sorunu nedeniyle yaklaşık 10 ay süren Fas ile yaşadığı diplomatik krizi düzeltmek ve ikili ilişkileri normalleştirmek için mart ayında harekete geçmişti.

Başbakan Sanchez, Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mektupta, Batı Sahra sorununda Fas'ın ortaya attığı özerklik planını desteklediğini açıklamış, ardından 7 Nisan'da Rabat'a giderek ikili ilişkilerin normalleştirme sürecine girmesini sağlayan ikili anlaşmalara imza atmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Cezayir de Madrid'deki büyükelçisini istişare için merkeze çekmişti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 8 Haziran'da mecliste yaptığı konuşmada, İspanya'nın Fas ile ilişkileri normalleştirmek için Batı Sahra politikasında yaptığı değişikliği savunarak, Fas'ın Batı Sahra için önerdiği planın "ciddi, inanılır ve gerçekçi temellere dayandığını, diğer yandan İspanya'nın bu bölge halkının davasından vazgeçmediğini" söylemişti.

Sanchez'in konuşmasından birkaç saat sonra Cezayir Cumhurbaşkanlığı, "İspanya Krallığı ile dostluk, iyi komşuluk ve iş birliği anlaşmasının ivedilikle askıya alındığını" duyurmuş, ardından Maliye Bakanlığı da İspanya ile dış ticaretini dondurduğunu açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, İspanya, Fransa, Güncel, Son Dakika

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