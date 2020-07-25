CHP 37. Olağan Kurultayı - CHP PM üyesi İlhan Cihaner - Son Dakika

CHP 37. Olağan Kurultayı - CHP PM üyesi İlhan Cihaner

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi İlhan Cihaner, genel başkanın 80 il başkanının imzasıyla önerileceğini, Mardin'in kurultayda temsil edilmediğini belirterek, "İtiraz edenlerin düşmanlaştırıldığı bir süreç yaşıyoruz.

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi İlhan Cihaner, genel başkanın 80 il başkanının imzasıyla önerileceğini, Mardin'in kurultayda temsil edilmediğini belirterek, "İtiraz edenlerin düşmanlaştırıldığı bir süreç yaşıyoruz. Olağanüstü kurultayda imza veren insanlar düşmanlaştırıldı. Yoldaşlık bu mu?" dedi.

Bilkent Odeon'da gerçekleştirilen CHP 37. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeleriyle onur üyeleri 5'er dakikalık konuşmalar yaptı.

Daha önce Genel Başkanlık için aday adayı olduğunu açıklayan PM üyesi İlhan Cihaner de söz alarak, yönetime eleştirilerde bulundu.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından çok sayıda delegenin kurultayın yapıldığı merkezi boşalttığını belirten Cihaner, bu durumun "Geleceğin Türkiye'sini kurmak için toplanan kurultaya" yakışmadığını söyledi.

"Bu ciddiyetsizlikle nasıl iktidara gideceğiz biz." diyen Cihaner, kongreler sürecinde en küçük ilçede bile tek adayla seçimlere gidilmesinin sağlandığını ifade etti.

Divan Başkanı önerilirken bile kendilerine sorulmadığını aktaran Cihaner, milletvekili seçimlerinde de yüzde 33 cinsiyet kotasının uygulanmadığını belirtti.

Cihaner, "100'üncü yılı bitiriyoruz, hala 18 kadın milletvekili var." dedi.

"Biz karşı çıktık"

Kendisine, konuştuğu zaman "marjinal" yakıştırması yapıldığını belirten İlhan Cihaner, "Ama ben size birkaç marjinal şey anlatayım. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak bir siyasal islamcıyı, Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday göstermek mi marjinallik, buna karşı çıkmak mı marjinallik? Biz karşı çıktık." dedi.

Dokunulmazlıkların kaldırılması sırasında delegelerin, milletvekillerinin, PM'nin karşı olmasına rağmen 14 milletvekilinin "evet" oyu verdiğini aktaran Cihaner, bunu "utanç kaynağı" olarak değerlendirdi.

Cihaner, "Bunlar dokunulmazlıklara 'evet' diyerek, Türkiye'nin bugünkü rejim değişikliğinin müsebbibi oldular. Genel Başkana sorarsak 'Bugün olsa Ekmeleddin İhsanoğlu konusunda aynı kararı veririm. Dokunulmazlık olsa aynı kararı veririm.' diyor. Bu mu marjinallik, dokunulmazlığın karşısına çıkmak mı marjinallik? Hangisi normal?" dedi.

İl Başkanlığı seçimlerinde tek aday dayatması yapıldığını belirten Cihaner, "Nasıl demokrasi şöleni oluyor bu? İl kongrelerinde tek adaylar, blok listeler, üstelik çoğu da konuşunca demokrasi şampiyonu olan arkadaşlarımız. Hiç mi utanmadılar? Ankara kongresinde divan başkanlığını yapan, hepimizin sakındığı eski genel başkanımız hiç mi utanmadı? İstanbul kongresi sizi utandırmadı mı? İzmir, Adana, Mersin kongresi. Böyle oluşan bir delegeyle biz burada demokrasiyi mi kuracağız? Bu bakış açısı nasıl demokrasi getirecek bize? Savaş tezkerelerine 'evet' dedik. Ben hiçbirine 'evet' demedim." diye konuştu.

Dış politikaya da değinen İlhan Cihaner, şunları söyledi:

"Peki Türkiye'nin şu anda yaşadığı dış politika yıkımının sorumlusu kim? Stratejik derinliğin sorumlusu kim? Babacan. Yeni ittifak ortağımız. Davutoğlu, yeni ittifak ortağımız. Bunlarla mı Türkiye'yi ikinci yüzyıla götüreceğiz? Dün Ayasofya'da yaşanan, Cumhuriyet hukukunun ve laikliğin cenaze namazıydı, hepimiz aracı olduk. Cumhuriyet hukukunu bile savunamadık."

"Bir başıma kalsam mücadele ederim"

18 yılda iktidarın hiçbir hamlesine engel olunamadığını belirten Cihaner, konuşmasına şöyle devam etti:

"Baro yasası çıktı. İki gün Mecliste geciktirdik diye muhalefet yaptık zannediyoruz. Genel Başkan 13 madde saydı, peki biz bunu nasıl gerçekleştireceğiz, hangi politikayla gerçekleştireceğiz. Anayasa Mahkemesine giderek, tweet atarak, salı toplantılarında bağırarak... Bugüne kadar hangi politikasına engel olduk AKP'nin bu politikayı izleyerek. Hiçbirine.

Ben sızlanmam, yakınmam. Ben mücadele ederim, geçmişim de bununla doludur. Bir başıma kalsam mücadele ederim. Bu mücadeleyi daha büyülteceğiz sizlerin desteği ile. Ama beni en çok rahatsız eden sizler adına, imza toplama sürecinde sizlerin üzerindeki baskı. Burada vereceğiniz kararla bu gidişatın daha derinleşmesine mi karar vereceksiniz yoksa sahiden potansiyelimizi kullanarak iktidarı mı elde edeceğiz, ona karar vereceksiniz. Bu, tarihsel bir sorumluluk."

Genel Başkanın 80 il başkanının imzasıyla önerileceğini, Mardin'in kurultayda temsil edilmediğini anlatan Cihaner, şu görüşlerini paylaştı:

"İtiraz edenlerin düşmanlaştırıldığı bir süreç yaşıyoruz. Olağanüstü kurultayda imza veren insanlar düşmanlaştırıldı. Yoldaşlık bu mu?

Temel Karamollaoğlu'na imza verilirken, Doğu Perinçek için imza verirken desteklenen sizler, bir yoldaşınıza imza verirken işinizle, aşınızla tehdit ediliyorsunuz. Tek bir şeye ihtiyacınız var, cesaret, cesaret, cesaret. Nasıl ki yıllardır eşitlik, özgürlük mücadelesi veriyorsunuz, ateşi, ihaneti gördünüz burada da az cesaret gösterirseniz gerçekten iktidarı elde edecek bir dinamizmi yaratabiliriz."

CHP 37. Olağan Kurultayı - CHP PM üyesi İlhan Cihaner

Cumhuriyet Halk Partisi, CHP Parti Meclisi, İlhan Cihaner, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 05:38

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP 37. Olağan Kurultayı - CHP PM üyesi İlhan Cihaner - Son Dakika

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