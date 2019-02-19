CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş İçin Adaylık Başvurusu Yapıldı

/ANKARA ) CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş için adaylık başvurusu yapıldı Partiler aday listelerini teslim etti ANKARA - Yerel seçimlere girecek siyasi partiler için aday listeleri teslim süresi bugün sona erdi.

/ANKARA ) CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş için adaylık başvurusu yapıldı

Partiler aday listelerini teslim etti ANKARA - Yerel seçimlere girecek siyasi partiler için aday listeleri teslim süresi bugün sona erdi. Partiler aday listelerine Ankara Merkez Seçim Kurulu Başkanlığına teslim etti. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyoruz. Şu anda herhangi bir eksiğimiz yok" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik belirlenen seçim takvimine göre, siyasi partiler aday listelerini bugün seçim kurullarına bildirdi. Siyasi parti ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına bugün saat 17.00'ye kadar verme süresi sona erdi.

"AK Parti de herhangi bir eksiklik yok"

Hazırlıklarını tamamlayan partiler aday listelerini Ankara merkez Seçim Kurulu Başkanlığı'na getirdi. Ilk gelen partisi İYİ Parti oldu ardından Saadet Partisi yetkilileri gelerek listeleri teslim etti. CHP'den listeleri teslim etmek üzere CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener geldi. Çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulunan Güvener, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın adaylık müracaatını yaptıklarını belirterek Ankara'ya ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti aday listelerini ise, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan teslim etti. Özcan, "Ankaramıza da hayırlı olsun, inşallah güzel bir seçim maratonu olur. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin başvurusunda bizzat kendimiz gerçekleştirdik. İnşallah zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyoruz. Şu anda herhangi bir eksiğimiz yok" açıklamasını yaptı.

Meclis Başkanı Yıldırım istifa etti

Adaylardan istifa edeceklerin, bu yoldaki istemlerinin en geç 1 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar il/ilçe seçim kurullarına ulaştırılması gerekiyor. Bu kapsamda AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım bugün TBMM Başkanlığından istifa etti. Aday listelerinde her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek boşalmalarda ilgili siyasi partinin, göstereceği yeni adayı boşalan sıraya koyabileceği, eksikliğin tamamlanmaması halinde o seçim türü için eksik liste ile seçime katılabilecekleri ifade edilen YSK kararında, seçim takvimine göre, aday listelerinin kesinleştiği 3 Mart'tan sonra ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde oluşacak eksikliklerin tamamlanamayacağı ancak bu kişilerin seçilmeleri halinde yerlerine kendilerinden sonra gelenlerin seçilmiş sayılacakları aktarıldı.

30 büyükşehirde Cumhur İttifakı

Şu ana kadar kesinleşen listelere göre AK Parti, aralarında il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının da bulunduğu 1297 belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı kapsamında 30 büyükşehirde işbirliği yaparken, büyükşehirlerin yanı sıra 20'ye yakın ilde de ittifak yapılması gündemde. MHP ise şu ana kadar 3'ü büyükşehir, 50'si il ve 862'si ilçe ve belde olmak üzere 915 aday açıkladı. Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyelerinde aday çıkaran MHP, 27 büyükşehirde AK Parti'nin adaylarını destekleyecek.

22 büyükşehirde Millet İttifakı

Millet İttifakı'nda da bugüne kadar CHP ile İYİ Parti arasında 22 büyükşehirde işbirliği kararı alındı. CHP, bugüne kadar 18'i büyükşehir, 38'i il olmak üzere 900'den fazla aday belirledi. İYİ Parti'de ise aday listesine son şekli veriliyor. Partide şu ana kadar 14'ü büyükşehir, 28'i il, 403'ü ilçe ve 98'i belde olmak üzere 543 aday belirlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi büyükşehirlerde CHP aday çıkarırken, İYİ Parti'nin aday çıkaracağı büyükşehirler arasında Konya, Kayseri, Kocaeli, Balıkesir ve Gaziantep gibi iller bulunuyor.

Seçim takviminin detayları

21 Şubat Perşembe, siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

22 Şubat Cuma, geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adaylarının ise il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı ve itirazların başlaması. İl ve ilçe seçim kurullarınca, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığının doğrudan incelemeye alınması.

23 Şubat Cumartesi, geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü. Sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi partilerce verilmesinin son günü.

24 Şubat Pazar, sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS'e girilmesine başlanması.

25 Şubat Pazartesi, geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ise ilgili il seçim kuruluna yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü.

26 Şubat Salı, sandık kurullarının teşkiline karşı şikayetlerin başlaması (saat 08.00)

27 Şubat Çarşamba, ilgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna itirazlarının son günü.

28 Şubat Perşembe, sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikayetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasının son günü. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması.

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