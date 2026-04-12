CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı

12.04.2026 19:03
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İZBETON AŞ.'deki usulsüzlük iddialarıyla başlattığı operasyon kapsamında 9 Nisan’da Ankara’da gözaltına alınan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve beraberindeki 8 kişi, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir merkezli İZBETON AŞ’ye yönelik yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında tutuklandı. Aynı dosyada yer alan 8 kişi hakkında da tutuklama kararı verildi.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON AŞ üzerinden, Gaziemir’deki kentsel dönüşüm projelerinde kooperatif aracılığıyla menfaat sağlandığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere “zimmet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik” ve “denetim görevinin ihmali” suçlamaları yöneltildi.

MİLYONLARCA LİRALIK USULSÜZLÜK  

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporları, MASAK incelemeleri ve resmî belgeler, milyonlarca liralık usulsüzlüğü gözler önüne serdi.

KOOPERATİF DOSYASINDA DEV AÇIK

S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Konut Kooperatifi üzerinden yürütülen soruşturmada, yönetim kurulu üyelerinin görev yaptıkları dönemde kasada devasa açıklar oluştuğu tespit edildi. Resmi kayıtlara göre milyonlarca liralık para çıkışının herhangi bir fatura ya da belgeyle açıklanamadığı belirlendi.

Dosyadaki teknik incelemelerde, kayıtsız harcamalar yapıldığı, yıllara yayılan bilanço farklarının ise dudak uçuklatan boyutlara ulaştığı ifade edildi. 2023 ve 2024 hesaplarında ortaya çıkan toplam farkın 14 milyon lirayı aştığı, genel toplamda ise zimmete geçirilen tutarın 28,5 milyon liraya ulaştığı değerlendirildi.

MASAK RAPORU: PARA TRAFİĞİ ŞÜPHELİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun hazırladığı raporda, Ümit Erkol’un hesaplarında da dikkat çeken para hareketleri tespit edildi. 2023 yılında CHP Ankara İl Başkanı seçilen Erkol’un hesaplarında özellikle 2022-2024 yılları arasında olağan dışı para giriş ve çıkışlarının yaşandığı, bu hareketliliğin önceki yıllarla kıyaslandığında ciddi artış gösterdiği kaydedildi.

Savcılık, bu finansal hareketlerin kooperatif kaynaklarıyla da bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde dururken, para transferlerinin detaylı şekilde incelendiği öğrenildi.

ERKOL’A VİLLA TAHSİS EDİLDİ; TAŞINMAZ, AİLE BİREYLERİ ÜZERİNDEN EL DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma dosyasında en dikkat çeken başlıklardan biri ise kooperatif projesinde yer almayan villalar oldu. Bilirkişi tespitlerine göre projede bulunmayan 11 villadan birinin Ümit Erkol’a tahsis edildiği, daha sonra bu taşınmazın aile bireyleri üzerinden el değiştirdiği ortaya çıktı. Bu devir işlemlerinin, soruşturma kapsamında “menfaat temini” şüphesini güçlendirdiği değerlendirilirken, savcılık bu işlemleri de delil dosyasına ekledi.

SÖZLEŞMENİN ÇOK ÜZERİNDE ÖDEMELER YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Dosyada yer alan bir diğer kritik bulgu ise yüklenici firmaya yapılan ödemeler oldu. Kooperatif yönetiminin, CASAMARIN Yapı A.Ş.’ye sözleşme bedelinin çok üzerinde ödeme yaptığı, bu tutarın 30 ila 33 milyon lira arasında değiştiği tespit edildi. Savcılık, bu ödemelerin piyasa koşullarıyla ve sözleşme hükümleriyle uyumsuz olduğuna dikkat çekerek, zimmet suçunun unsurlarının oluştuğu kanaatine vardı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm raporlar, tanık beyanları ve mali incelemeler ışığında şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirtti. Ümit Erkol’un da aralarında olduğu şüphelilerin, “zimmet, resmî belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma” suçlarından ayrı ayrı tutuklanmaları talep edildi ve Erkol çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı ve tutuklama kararlarının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
