CHP binasında yatak odası çıktı, yeni başkan şaştı kaldı: Acayip

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığında yaşanan görev değişimi, beraberinde gerginlikleri ve ilginç detayları da getirdi. Genel Merkez kararıyla İl Başkanlığına atanan ve dün itibarıyla görevine başlayan Utku Gümrükçü, düzenlediği basın toplantısında hem devir teslim gecesi yaşanan olaylara değindi hem de il binasında karşılaştığı sıra dışı manzarayı kamuoyuyla paylaştı.

BİNADA ARBEDE ÇIKTI

Bilindiği üzere, önceki gece görevden alınan eski il başkanı Çağatay Güç ve beraberindeki grup ile yeni yönetim arasında il binasında ciddi bir gerginlik ve arbede yaşanmıştı. Yaşananların parti tüzüğüyle örtüşmediğini vurgulayan Utku Gümrükçü, gerilimi düşürmek adına iyi niyet göstergesi olarak çiçek gönderdiğini ancak bu adımın şiddetle karşılık bulduğunu iddia etti. Gümrükçü, çiçeği getiren kişinin eski yöneticiler tarafından tartaklandığını öne sürdü.

"BAR FEDAİSİ YAKIŞTIRMASI YAPTILAR"

Uzun yıllardır partinin her kademesinde görev aldığını hatırlatan Gümrükçü, eski yönetimin tutumunu sert bir dille eleştirerek şunları kaydetti:

"Gençlik, kadın kollarında, ilçe örgütlerinde çalışan arkadaşları 'bar fedaisi' olarak tanımlayıp onların CHP'li olduğundan bile bihaber olan arkadaşlar, maalesef CHP'de dün akşamki tabloyu bilerek ve isteyerek yaşattılar."

"POLİS ÇAĞIRMADAN, KAN DÖKMEDEN TESLİM ALDIK"

Süreci parti teamüllerine uygun ve sükunet içinde yürütmek için defalarca il yöneticileriyle temasa geçtiğini belirten Gümrükçü, karşılaştığı direnci şu sözlerle anlattı:

"Her seferinde 'Polisle gelsin, mahkemeyle gelsin' cevabını aldım. Taktığım kravata, giydiğim gömleğe, elimde taşıdığım çiçeğe bile laf söyleyecek denli kendinden geçmiş siyasi bilinç ve nezaket sahibi olmayan insanlar tarafından içeriye alınmak istemedik. Bunun sonucunda taban harekatıyla, örgütün gerçek sahiplerinin demokratik iradesiyle dün akşam itibarıyla kan dökmeden, polisi çağırmadan CHP'yi teslim aldık. Böyle olmasını biz de istemezdik ama bütün yolları tükettim."

MAKAM ODASININ YANINDAKİ 'GİZEMLİ' YATAK ODASI

Düzenlenen basın toplantısının en dikkat çekici anı ise il başkanlığı makamının gezdirildiği sırada yaşandı. Olaylı geceye karışanlarla ilgili disiplin sürecinin başlatılacağını duyuran Gümrükçü, gazetecilere makam odasının hemen bitişiğine yapılmış olan yatak odasını gösterdi.

Parti binalarında eşine rastlanmayan bu duruma anlam veremediğini ifade eden Gümrükçü, "Normalde hiçbir il başkanlığında olmayan, buraya neden yapıldığını anlamadığımız bir oda var. Acayip bir oda, anlayamadık. Aldığımız gibi de bıraktık bu şekilde" diyerek duruma tepki gösterdi.