CHP Edirne İl Başkanlığı'ndaki Özgür Özel portresi kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Edirne İl Başkanlığı'ndaki Özgür Özel portresi kaldırıldı

06.06.2026 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP’de mahkeme kararıyla değişen genel başkanlık dengeleri, Edirne örgütünde anında karşılık buldu. CHP Edirne İl Başkanlığı salonunda bulunan Özgür Özel’in fotoğrafı, partililerin kameralara yansıyan hamlesiyle duvardan indirildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki olağanüstü liderlik değişimi ve mahkeme kararlarının yankıları taşra teşkilatlarına yansımaya başladı. 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrasında yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönmesinin ardından, Edirne İl Başkanlığı binasında dikkat çeken anlar yaşandı.

Genel başkanlık makamından uzaklaştırılan Özgür Özel’in, il başkanlığı toplantı salonunda asılı bulunan portresi partililer tarafından duvardan indirildi.

CHP Edirne İl Başkanlığı'ndaki Özgür Özel portresi kaldırıldı

PORTRE İNDİRİLDİ, MASAYA BIRAKILDI 

CHP Edirne İl Binası’nda kaydedilen görüntülerde, bir partilinin duvara doğru hamle yaparak Özgür Özel’in çerçeveli fotoğrafını çividen çıkardığı görülüyor. Salondaki diğer partililerin izlediği o anlarda, duvardan alınan portre ters çevrilerek toplantı masasının üzerine bırakıldı.

Bu görüntüler Özgür Özel'e Edirne'de verilen desteğin azaldığı şeklinde yorumlanırken daha önce de Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı çöpe atılmıştı.

CHP Edirne İl Başkanlığı'ndaki Özgür Özel portresi kaldırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Edirne, Son Dakika

Son Dakika CHP CHP Edirne İl Başkanlığı'ndaki Özgür Özel portresi kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Tarihten silinecek daha durun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı alarmı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı alarmı
Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti Başsavcılık soruşturma başlattı Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti! Başsavcılık soruşturma başlattı
CHP’nin MYK toplantısından ’tasfiye’ sinyali çıktı: Kemal Bey görevden alma yetkisini kullanabilir CHP'nin MYK toplantısından 'tasfiye' sinyali çıktı: Kemal Bey görevden alma yetkisini kullanabilir
Adalar Belediyesi’ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu Adalar Belediyesi'ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu
Top Gun: Mavercik’in oyuncusu evinde bıçaklanarak öldürüldü Top Gun: Mavercik'in oyuncusu evinde bıçaklanarak öldürüldü
Tahran’dan Beyaz Saray’a sürpriz çağrı: Görüşmeler çıkmazda, Trump bu çıkmazı kırmalı Tahran'dan Beyaz Saray'a sürpriz çağrı: Görüşmeler çıkmazda, Trump bu çıkmazı kırmalı
Emine Erdoğan’dan Sıfır Atık Forumu paylaşımı: Yepyeni başlangıçların vesilesi olmasını temenni ediyorum Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Forumu paylaşımı: Yepyeni başlangıçların vesilesi olmasını temenni ediyorum
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

19:22
Abdurrahim Albayrak’tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı
Abdurrahim Albayrak'tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı
19:00
Bahçeli: Rahmi Koç’a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
18:41
Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu
Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu
18:23
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
18:08
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir
18:00
Elazığ’da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
17:32
Diyarbakır’da nişan dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da nişan dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı
17:30
Hakan Safi, müjdeyi ’’2 yöneticim Londra’da bekliyor’’ diyerek verdi
Hakan Safi, müjdeyi ''2 yöneticim Londra'da bekliyor'' diyerek verdi
16:38
Rahmi Koç’a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan
Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan
16:35
Gürsel Tekin, CHP’ye geri dönen partililere rozet taktı
Gürsel Tekin, CHP'ye geri dönen partililere rozet taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 19:43:25. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Edirne İl Başkanlığı'ndaki Özgür Özel portresi kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.