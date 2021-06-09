CHP Ekonomi ve Esnaf masaları üyeleri, Bitlis'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası heyeti Bitlis'te ziyaretlerde bulundu.

Sabah saatlerinde kent merkezinde esnafın sorunlarını dinleyen Öztrak, Ağbaba ve heyet üyeleri, daha sonra Bitlis Ticaret ve Sanayi Odasına geçerek Başkan Davut Tezcan'dan bilgi aldı.

Ardından Ulu Cami meydanındaki "CHP Ekonomi Otobüsü"nden vatandaşlara seslenen CHP Sözcüsü Öztrak, kentte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Belediyenin yürüttüğü "Dere Üstü Islah Projesi"ni eleştiren Öztrak, "Daha dün onardıkları tarihi çarşıyı bugün yıkmaya kalkıyorlar. Halisane niyetleri olsa, dereyi ıslah edip Eskişehir'deki Porsuk Çayı gibi yapsa tamam ama böyle bir niyetleri yok." diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da ıslah projesini eleştirerek, "Bunu da rant uğruna yapıyorlar" ifadesini kullandı. Ağbaba, "Derdinizle dertleneceğiz. Bu heyet her zaman yanınızda olacak." dedi.

Öztrak, Ağbaba ve heyet üyeleri daha sonra Tatvan ilçesine geçti.