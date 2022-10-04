CHP'li Erol, Kılıçdaroğlu'nu Şehit Babası ile Görüştürdü - Son Dakika
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CHP'li Erol, Kılıçdaroğlu'nu Şehit Babası ile Görüştürdü

04.10.2022 23:13

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şehit Yusuf Ataş'ın babası Nejat Ataş'ı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştürdü.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şehit Yusuf Ataş'ın babası Nejat Ataş'ı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştürdü.

Pençe-Kilit operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ta teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Elazığlı Piyade Astsubay Yusuf Ataş, önceki gün Kovancılar'da düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Şehit ailesine taziye ziyaretinde bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şehit babası Nejat Ataş'ı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştürdü.

Kılıçdaroğlu, Ataş ile yaptığı görüşmede üzüntülerini dile getirerek başta şehit ailesi olmak üzere tüm Türkiye'ye başsağlığı diledi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Erol, Kılıçdaroğlu'nu Şehit Babası ile Görüştürdü - Son Dakika

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