Son Dakika Haberleri: CHP Eski Milletvekili Eren Erdem tahliye edildi
Son Dakika Genel CHP Eski Milletvekili Eren Erdem tahliye edildi

CHP Eski Milletvekili Eren Erdem tahliye edildi

7 saat önce

CHP Eski Milletvekili Eren Erdem tahliye edildiİSTANBUL - FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis eden CHP eski Milletvekili Eren Erdem, infaz süresi göz önünde bulundurularak verilen tahliye kararın ardından Silivri cezaevinden çıktı.

CHP Eski Milletvekili Eren Erdem tahliye edildi

İSTANBUL - FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis eden CHP eski Milletvekili Eren Erdem, infaz süresi göz önünde bulundurularak verilen tahliye kararın ardından Silivri cezaevinden çıktı.

FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni eski CHP Milletvekili Eren Erdem, hakkında 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına ilişkin yapılan istinaf başvurusu sonucunda mahkeme sanığın infaz süresi göz önüne alınarak Eren Erdem hakkında tahliye kararı verdi. Silivri Cezaevinden çıkartılan Eren Erdem'i tahliye kararı sonrasında CHP Silivri İlçe teşkilatı tarafından karşılandı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunduktan sonra partililer tarafından ailesi ve arkadaşlarıyla buluşmak üzere ilçe teşkilatı binasına götürüldü.

CHP Eski Milletvekili Eren Erdem tahliye edildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Eren Erdem, Silivri, Genel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:53 Kaynak: İHA
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Eski CHP Milletvekili Eren Erdem tahliye oldu
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