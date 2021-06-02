CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde 6 Haziran'da yapılacak belediye başkanlığı seçimlerine ilişkin, "Biz onlara hayal vaat etmiyoruz, dürüst yönetim vaat ediyoruz. İnşallah 6 Haziran'da yapılacak Güney beldesindeki seçimde de vatandaşımızın desteğiyle hep birlikte orada halkın iktidarını göreve getireceğiz" dedi.

Torun, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 6 Haziran'da Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yapılacak belediye başkanlığı seçiminde, adaylarının kazanacağına inandığını belirtti.

Belde halkından adaylarına destek isteyen Torun, "İnşallah hep birlikte geleceği kuracağız." diye konuştu.

Torun, Türkiye'de gündemin çok hızlı değiştiğini ancak hep vatandaşın aleyhine değiştiğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Birileri bu ülkenin kaynaklarını alabildiğine kullanırken bize gelince, vatandaşa gelince maalesef yok. Biz aslında 31 Mart'ta, 23 Haziran'da bir çok belediyeyi kazandık ama en önemlisi neyi yaptık biliyor musunuz? Ankara'yı, İstanbul'u, Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı, birçok büyükşehiri, ili, ilçeyi, beldeyi kazandık. Şu anda Türkiye nüfusunun yüzde 51'ini yönetiyoruz. Ekonomik büyüklük olarak yüzde 67'sini yönetiyoruz. Turizm bölgelerinin yüzde 90'ının üzerinde bizim belediyelerimiz var. Bir çok konuda başardık ama geçtiğimiz yerel seçimlerin en büyük başarısı ne biliyor musunuz? Korkuyu yendik."

Koronavirüs sürecinde vatandaşların, ülkeyi yönetenlerin desteğine ihtiyacı olduğunu ancak bu desteği göremediğini iddia eden Torun, şöyle devam etti:

"Yıllarca vergi verdik bu ülkeye. İçtiğimiz sudan, yediğimiz ekmeğe kadar vergi verdik. Vergi mükellefi olmanıza, gelir vergisi vermenize gerek yok. Sonuçta tükettiğimiz her üründen vergi veriyoruz ama maalesef ilk defa ihtiyacımız olduğu bu süreçte bize destek olunmadı. 5 maskeyi dahi dağıtamadılar. Vatandaşı çaresiz bıraktılar ama CHP'li belediyeler vatandaşın üzerindeki bu yükü aldı. Bizim belediyelerimize teşekkür edecekleri yerde maalesef onları engellemenin, onları bir şekilde baskı altına almanın çabası içerisinde oldular. Bu süreçte belediyelerimiz maske, dezenfektan dağıttı. Vatandaşın her türlü ihtiyacını ekmeğine kadar evine götürmeye çalıştı."

"Hayal vaat etmiyoruz, dürüst yönetim vaat ediyoruz"

Birçok ilde gösterdikleri başarıyı, Güney beldesinde yapılacak seçimlerde de göstereceklerine inandığını anlatan Torun, şöyle konuştu:

"Bugün eğer belde hüviyeti kazanmışsa Güney, bunda en büyük pay sahibi CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ile İl Başkanı Yalçın Görgöz ve değerli yöneticilerimdir. İnanıyorum ki, Güneyli hemşehrilerim, vatandaşlar, komşular, abiler, büyükler bu emeğin karşılığını verecek. Çünkü biz onlara hayal vaat etmiyoruz, dürüst yönetim vaat ediyoruz. İnşallah 6 Haziran'da yapılacak Güney beldesindeki seçimde de, vatandaşımızın desteğiyle hep birlikte, orada halkın iktidarını göreve getireceğiz. Göreceksiniz ki Güney beldesi, hak ettiği hizmetlere kavuşarak Türkiye'de ses getiren bir ilçe olacak."