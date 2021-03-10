CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Biz bu ülkeyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan yöneteceğiz" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Biz bu ülkeyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan yöneteceğiz." dedi.

Torun, partisinin Artvin İl Başkanlığında gazetecilere, CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu heyeti olarak Artvin'de çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunacaklarını, ardından da Ardahan ve Kars'a giderek oradaki parti örgütlerini ve belediyeleri ziyaret edeceklerini söyledi.

Ülkenin zor süreçten geçtiğini belirten Torun, "Bir yandan dünya ve ülkemizi saran Kovid-19 salgını, öbür yandan iktidarın kötü yönetimden dolayı zaten bir ekonomik kriz vardı, şimdi ciddi bir ekonomik burhanın içindeyiz." ifadesini kullandı.

Torun, hiç umutsuz olmayacaklarını dile getirerek, "Umudu biz yeşerteceğiz. Bu karamsar tabloyu, biz yıkacağız. Nerede bir sorun yaşanıyorsa orada bizim çözümlerimiz var. Çiftçinin sorunu mu var? Çözümümüz var. Esnafın sorunu mu var? Çözümümüz var. Sağlık, eğitim çözümümüz var. Bunları Sayın Genel Başkanım her yerde madde madde anlatıyor. Biz çözümlerimizle refahı tabana yayarak bu ülkeyi daha iyi bir noktaya getireceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

CHP'li belediyelerin bir yıllık salgın sürecinde iktidarın yapmadıklarını yaptığını söyleyen Torun, şunları kaydetti:

"10 milyon ihtiyaç sahibi kişiye ayni ve nakdi yardım yapıldı. Belediyelerimiz 75 milyondan fazla maske ve dezenfektan ürününü vatandaşa ulaştırdı. Sokağa çıkma yasaklarında 34 milyon 500 bin öğün yemek ücretsiz olarak vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Yoksul vatandaşlarımıza her türlü imkanı sağlamıştır. Askıda fatura yaptılar, bakkal hesaplarını kapattılar. Türkiye genelinde 500 bine yakın vatandaşımızın bu şekilde faturasını ödediler. Bu da 44 milyonun üzerinde bir ücrete tekabül ediyor."

Torun, artık vatandaşın her şeyin farkında olduğunu dile getirerek, "Biz bu ülkeyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan yöneteceğiz. Biz toplumun bütün kesimlerini birleştireceğiz. Bu ülkenin alt gelir gruplarının gelirini yukarıya çıkaracağız. Bu ülkede hem sosyal adaleti hem de toplumsal barışı mutlaka sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Basın açıklamasına CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, CHP İl Başkanı Ahmet Biber ve bazı partililer katıldı.

Torun, daha sonra Belediye Başkanı Demirhan Elçin'i makamında ziyaret ederek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.