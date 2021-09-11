CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de iş insanlarıyla buluştu: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi Millet İttifakı'nın kendi içinde olacak. İttifak olarak oturup konuşacağız, tartışacağız ve bu çerçevede bir çalışma yapacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, Çeşme ilçesinde bir otelde düzenlenen Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda iş insanlarının sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi Millet İttifakı'nın kendi içinde olacak. İttifak olarak oturup konuşacağız, tartışacağız ve bu çerçevede bir çalışma yapacağız. İttifakta bizim zaman zaman görüşmelerimiz oluyor zaten. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir tereddüdümüz söz konusu değil." yanıtını verdi.

Türkiye'deki sistemin başkanlık sistemi değil "tek kişilik hükümet sistemi" olduğunu, dünyada böyle bir örneğin bulunmadığını savunan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanının devletin sigortası olduğunu, partiler arasında görüş ayrılığı çıktığı zaman cumhurbaşkanının sorunu çözeceğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'na yeni katılımların olup olmayacağı sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Bir ortak söylemimiz var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yani siyasi parti liderlerinin vesayetinden kurtulmuş, gerçekten de milleti temsil eden ve gerçekten de parlamentonun üzerinde vesayeti kabul etmeyen yapıyı oluşturmak istiyoruz. DEVA ve Gelecek partilerinin genel başkanları da güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsediyorlar. Söylem birliğimiz var burada. Ama şu çalışmayı yapıyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ne? Bunu çalışıyoruz. Burada her partinin bir genel başkan yardımcısı görevli. Ön çalışmalar yapıldı. Birinci taslak metinler ortaya da çıktı. Bunu 1-1,5 sayfayı aşmayan bir metne dönüştürüp 'partilerin ortak hedefi' diye kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. DEVA ve Gelecek partileri ittifak içinde yer alır mı kendi tercihleridir. Ama şu anda gördüğümüz belli konularda ortak söylem geliştiriyoruz."

Toplumun büyük bir kesiminin erken seçim istediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, erken seçimin olması gerektiğini, Türkiye'nin iyi yönetilemediğini savundu.

Döviz ve faizin kontrol edilemediğini, para politikalarının kısa süreli olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, bütçe ve maliye politikalarıyla bunun düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Seçilmeleri halinde 6 ay içinde topluma nefes aldıracaklarını, sağlıklı bir plan ve bütçe yapacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Suriye ile süratle barışacağız. Mısır ile süratle barışacağız. İran ile var olan sorunlarımızı tamamen çözeceğiz. Avrupa ile ilgili... Demokrasi için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Göreceksiniz, yabancı sermaye o zaman gelecek. Ama faiz almak için değil, yatırım yapmak için." diye konuştu.

Seçim atmosferinde terör ve terör bağlantılı bazı olaylarla Türkiye'nin farklı bir sürecin içine sokulmak istenebileceğini, bu hususta bütün partili arkadaşlarını sağduyularını korumaları konusunda uyardığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Sakın ola ki sokaktı, caddeydi, yürüyüştü falan.... Hayır. Bu sandık gelecek, demokratik ölçüler içinde davranacağız ve oyumuzu kullanacağız. Ne kadar tahrik ederlerse etsinler tahriklere kapılmayın diye uyarıda bulundum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözülebileceğini, tek şartlarının terörle ve teröristlerle yan yana gelmemek olduğunu aktararak, "Sorunun çözüm adresi İmralı değil TBMM'dir. Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü, bayrak ve vatan konusunda sorunu olmayan herkesin başımızın üstünde yeri vardır." dedi.

Konsey toplantısında ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer de konuşma yaptı.

Toplantıya, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları, İzmir milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları ve ESİAD üyeleri katıldı.

(Bitti)