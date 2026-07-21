Özgür Özel CHP'nin grup toplantısında son kez konuştu. Özel tarihi bir kavşakta olduklarını belirterek, yeni parti kuracaklarını açıkladı.
Özel, "Bugün buradan tarihi bir konuşma, bugün buradan çok sıra dışı bir konuşma değil. Bugün buradan tarihe not düşen, hatırlatan, tarihe emanet edilen cümleleri bırakan, samimi bir konuşma, açık açık bir konuşma yapmaya geldik. Tarihi konuşmayı yapılacak ilk seçimin akşamında hep birlikte, hep birlikte yapmak üzere tarihe emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Özel'in yeni parti ilanının ardından CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Genel merkez binasına asılan Atatürk posterinde, "Ne Cumhuriyeti'nden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz" yazdığı görüldü.
Son Dakika › CHP › CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken afiş - Son Dakika
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