CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken afiş

Özgür Özel CHP'nin grup toplantısında son kez konuştu. Özel tarihi bir kavşakta olduklarını belirterek, yeni parti kuracaklarını açıkladı.

ÖZEL'DEN YENİ PARTİ İLANI

Özel, "Bugün buradan tarihi bir konuşma, bugün buradan çok sıra dışı bir konuşma değil. Bugün buradan tarihe not düşen, hatırlatan, tarihe emanet edilen cümleleri bırakan, samimi bir konuşma, açık açık bir konuşma yapmaya geldik. Tarihi konuşmayı yapılacak ilk seçimin akşamında hep birlikte, hep birlikte yapmak üzere tarihe emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP GENEL MERKEZİNE AFİŞ ASILDI:

Özel'in yeni parti ilanının ardından CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Genel merkez binasına asılan Atatürk posterinde, "Ne Cumhuriyeti'nden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz" yazdığı görüldü.