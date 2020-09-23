CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, günlük değerlendirme toplantısı yaptı - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, günlük değerlendirme toplantısı yaptı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Şu anda Türkiye'de EBA çalışsa da EBA'ya ulaşamayanlar var. 1,5 milyon çocuğun uzaktan eğitimi yok." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Şu anda Türkiye'de EBA çalışsa da EBA'ya ulaşamayanlar var. 1,5 milyon çocuğun uzaktan eğitimi yok." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen günlük değerlendirme toplantısında konuşan Özel, dün Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA sisteminin çöktüğünü belirterek, "(Bakan Selçuk) Demek ki sistemimize ilgi yoğun o yüzden çöküyor dedi. Bir ülkenin Milli Eğitim Bakanı böyle bir şey söyleyemez. 6 aydır 23 Mart gününden itibaren, kaç öğrencinin gireceği belliyken, sizin için bir sürpriz varsa yaptığı işten bir haber olmayı kanıtlayan bir durumdur." şeklinde konuştu.

Özel, şöyle devam etti:

"Şu anda Türkiye'de EBA çalışsa da EBA'ya ulaşamayanlar var. 1.5 milyon çocuğun uzaktan eğitimi yok. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı söylüyor. Eğitim-Sen gibi bu alanda örgütlü sendikalar, gerçek rakamın bunun 3 katı olduğunu ifade ediyorlar. 1,5 milyon çocuğun uzaktan eğitimi yok. Televizyonu ya da interneti yok, uzaktan eğitimden yararlanamıyor. 2,5 milyon öğrencinin evinde 6 kişi var. Çoklu kardeşi ifade ediyor. Aynı anda EBA'dan yararlanmak için birden çok aygıta ihtiyaç var. Yani bu durum çok sayıda öğrencinin, en az 1.5 milyon öğrencinin tamamen yararlanamaması, 2,5 milyon öğrencinin etkin olarak bu eğitimden yararlanamadığı söyleniyor. Sorumluluk kimde? Uzaktan eğitime geçeceksiniz. Bazı çocuklar yararlanacak ama 2,5 milyon öğrenci yararlanamayacak. Eğitimde de sınıfsal ayrımı yapılmaktadır. Düşük geliri olan çocukları eğitimin dışında bırakmaktadır. İzin verin CHP'li belediyeler, izin verin büyükşehir belediye başkanlarımız, il belediye başkanları, ilçe belediye başkanları çağrı yapsınlar. Belediyelerimizin imkanınca biz yapacağız bu yardımı. Yetişemediğimiz yerde bizim sözümüze değer veren, binler, onbinler bu çağrıya cevap verecekler. Biz bu işi bir kaç gün içerisinde çözeriz. Siz çözemezsiniz çünkü sizin eğitimle kaygınız yok. Yeter ki bu dayanışmaya izin verilsin."

Uzaktan eğitim denildiğinde özel eğitimdeki çocukların düşünülmediğini savunan Özgür Özel, "Engelli çocuklara bugünkü şartlarda mağdur olmadan, eğitimden geri kalmadan nasıl bir katkı sağlayacaksınız? Bu projenizi hiç duymadık, görmedik. Engelli çocuklarımızın dışında sanat liseleri, spor liseleri onlara uzaktan eğitim veriyormuş gibi mi yapacaksınız? Sayın Bakanın kamuoyunun karşısına geçip tatmin edici bir açıklamada bulunması gerekiyor." dedi.

Türk Tabipleri Birliği tartışması

Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun TTB'yi ziyaretine değinen Özel, şunları kaydetti:

"16 Eylül günü MHP'nin Genel Başkanı Bahçeli, TTB'nin çağrısı üzerine siyah kurdele takmayı zehirli ve zillet bir komplo olarak nitelendirmişti. Dün de anılan partinin genel sekreteri, sayın genel başkanımıza takılan kurdeleyi utanç nişanesi olarak nitelendirmiş. Tabii bu sözlere sağlık emekçilerinden çok ciddi tepkiler gelince Sayın Bahçeli hem dünden önce hem dün 'Efendim biz TTB ile sağlık emekçilerini ayırıyoruz. Biz TTB'ye kızdık. Sözlerimiz onadır.' diyerek gelen tepkileri yumuşatmaya çalışıyor. Halen daha partisinin sözcüleri de utanç nişanesi diyorlar. Kendisi de zehirli komplo diyor, TTB kapatılmalıdır diyor. 81 ilde tüm hastanelerinden sağlık ocaklarından istisnasız tüm sağlık emekçilerinden siyah kurdelenin resmi geldi. Bu size verilmiş en iyi cevap. Artık birisi susacaksa, MHP'de bu sözleri söyleyen ağızlar kapanacak."

"MHP lideri Bahçeli'nin attığı twitlerde aynı kaynaklardan besleniyorlar ve CHP lideri için yalan makinasına bağlanmalıdır diyor" sorusuna ise Özel, "TTB ile CHP aynı kaynaktan beslenir. TTB gücünü sağlık emekçilerinin kullandığı oylardan alıyor. CHP de sağlık emekçilerinin önemli kısmından oy alıyor. Ama oy alsın almasın hepsine birden destek veriyor. Kişisel ya da partisel bir husumetle hiç birine yaklaşmıyoruz. Hepsinin sonuna kadar arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Özel, "Yalan makinası meselesi varsa bugünlerde icat olmadı 50-60 yıldır yalan makinası var. Bundan 5 sene öncesine Bahçeli'yi bağlasak yalan makinasını makina çatlamazsa namussuzum." dedi.

TÜİK'in görevlerine de değinen Özel, TÜİK'in görevlerinden olan Tüketici Güven Endeksi'ni açıklarken bazı ölçütleri çıkardığı eleştirisinde bulundu.

"İBB önünde Valilik bugün 2 eyleme izin verdi. Taksiciler ve minibüsçülere. Çevrecilere izin verilmemişti. Eylemler arasındaki farkı nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna ise Özel, "Valiliğin bugünkü kararı doğru. Çünkü biz her türlü özgürlüğün arkasındayız. Kimin söyleyecek sözü varsa söylesin. Trajik olan aynı Valilik, iktidarı eleştirmek için sanatçılar eylem yapınca yasak diyorlar. Sanatçıya yasak diyorlar. İBB'nin önünde olunca serbest diyorlar. İstanbul Valiliği, İBB'yi bu eleştirilerden zarar göreceğini düşündükleri için partizanlık yapmaktadır." şeklinde cevap verdi.

Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın oğlunun düğünüyle ilgili kesilen ceza ile ilgili soruya ise Özgür Özel, şu yanıtı verdi:

"Döneceğiz dolaşacağız yine biz ödeyeceğiz. Kamuoyuna yansımasaydı... O töreni yapanlar ortada. Düğün sahiplerine kesilen idari para cezası bugünkü mevzuat dahilinde kesilmiş. Ona bir şey diyemem. Ama karayollarına kesilen ceza akıllara zarar bir para cezası. Karayolları, parayı hiç suçsuz vatandaşın vergilerinden alıyor. Birilerinin yaptığı, siyasetçinin yaptığı hatayı vatandaşa ödetmek kabul edilebilir değil."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, günlük değerlendirme toplantısı yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi, Eğitim Bilişim Ağı, Özgür Özel, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, günlük değerlendirme toplantısı yaptı - Son Dakika

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