CHP heyeti Başkale deprem bölgesinde - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP heyeti Başkale deprem bölgesinde - Son Dakika

CHP heyeti Başkale deprem bölgesinde

6 saat önce

CHP heyeti Başkale ilçesindeki deprem bölgesinde incelemeler yaptı, depremzedeleri ziyaret etti.

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CHP heyeti Başkale ilçesindeki deprem bölgesinde incelemeler yaptı, depremzedeleri ziyaret etti.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukcu ile beraberindeki ilçe başkanları ve partililer, Van'ın Başkale ilçesinde depremden etkilenen köyleri ziyaret etti, depremzedelerle bir araya geldi. CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukcu, depremin yaşandığı ilk andan itibaren sahada olduklarını ve depremzedeleri yalnız bırakmadıklarını söyledi. Kurukcu, "Heyetimiz dün gelecekti ama uçakta yer olmadığı için bugün sabah ek uçakla gelebildiler. Biz depremin yaşandığı 4 köye gittik, tespitlerimizi yaptık. Biz CHP olarak gerek batı belediyelerimiz aracılığıyla gerek genel merkez aracılığıyla buraya gıda, giyim takviyesinde bulunacağız. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ve heyetine bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz" dedi.


"Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız"


CHP heyeti, 8 kişinin yaşamını yitirdiği Özpınar köyünde muhtarı Cezmi Aslan ve köylüler ile birlikte değerlendirmelerde bulundu. Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 4 köyde inceleme yaptıklarını belirterek, "CHP olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi. Tekin Bingöl ise, "Depreme dayanıksız bütün yapılar boşaltılmalı. Depremzedelerin kalıcı konutlara taşınması gerekiyor" diye konuştu.


Açıklamaların ardından CHP heyeti, Başkale Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaret etti ve Van'a döndü. - VAN

Cumhuriyet Halk Partisi, Başkale, Deprem, Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:21 Kaynak: İHA
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