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CHP'li Karabıyık'tan MEB bütçesi ve eğitim sistemine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Karabıyık'tan MEB bütçesi ve eğitim sistemine ilişkin açıklama Açıklaması

17.11.2021 12:10
CHP'li Karabıyık'tan MEB bütçesi ve eğitim sistemine ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, 7 bölgede eğitimle ilgili çalıştaylar yaptıklarını belirterek 27 Kasım'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla bu toplantıların finalini gerçekleştireceklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, 7 bölgede eğitimle ilgili çalıştaylar yaptıklarını belirterek 27 Kasım'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla bu toplantıların finalini gerçekleştireceklerini söyledi.

Karabıyık, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bütçe maratonu içinde olduklarını, bu maratonun ilk haftasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğünü belirtti. AK Parti'nin 19 yıllık iktidarı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin ve içindeki eğitim yatırımlarının nereden nereye geldiğini grafiklerle, tablolarla gösterdiklerini aktaran Karabıyık, "Aslan payı Milli Eğitim Bakanlığının demekle olmuyor. Biz birtakım gerçekleri bu grafiklerle göz önüne serdik. Bir itiraz da zaten gelmedi." diye konuştu.

Bir ülkede eğitime yeterli bütçe ayırılmazsa birtakım sorunların ortaya çıktığını dile getiren Karabıyık, şöyle devam etti:

"Fırsat eşitsizliğinin ya da eğitime erişimdeki farkların, uç farkların etkisini biz LGS ve YKS sınavlarının sonuçlarında da gözlemledik. Uçurum farklar vardı. Yani daha iyi eğitim alabilen, maddi imkanı daha iyi olan öğrenci ve aileler için baktığınızda sonuçlar farklıydı ve genel olarak baktığınızda eğitime erişimi yetersiz olan öğrencilerin ise sonuçlarında büyük farklar üzücü olarak gördük. Adalet ve Kalkınma Partisi, 2002 yılında iktidar olduğunda Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinden eğitim yatırımlarına ayırdığı pay yüzde 17 küsurlardaydı yani devraldığında kendi bütçesinden yüzde 17 küsurunu eğitim yatırımlarına ayırıyordu ancak zaman içerisinde bu yüzde 3,5 seviyelerine kadar düştü. Geçen yıl yüzde 4,35 olarak oluştu."

"Öğretmen ücretli, sözleşmeli olmaz. Öğretmen kadrolu olur"

Karabıyık, 700 bini aşkın öğretmenin atama beklediğini ifade ederek, bu yıl ataması yapılan öğretmen sayısının 7 bin 154 olduğunu söyledi.

Atama bekleyen öğretmenler varken şu anda 83 bin ücretli öğretmenle bu sorunun çözülemeyeceğini kaydeden Karabıyık, "Öğretmenleri atayınız, öğretmen ücretli olmaz, öğretmen sözleşmeli olmaz. Öğretmen kadrolu olur. Bunu sürekli ifade ediyoruz ama iktidar ücretli öğretmenlerle ihtiyacı belli noktalarda karşılamayı çözüm olarak görüyorsa, o zaman bu eğitim sistemi gerçekten çökmüş demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de 2006'dan bu yana açılan üniversitelerin içinin boş olduğunu savunan Karabıyık, üniversitelerin açılmasına karşı olmadıklarını fakat hangi mesleğe ne kadar ihtiyaç varsa, üniversite kontenjanlarının buna göre belirlenip fakülte ve bölümlerin buna göre açılması gerektiğini vurguladı.

Karabıyık, 7 bölgede eğitimle ilgili çalıştaylar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"7 bölgemizin il, ilçe ve köylerinde eğitim nasıl gidiyor, öğretmen açıkları ne durumda, derslik yetersizlikleri nasıl, eğitimde yaşanan sorunlar neler, Kovid-19 sürecinde yaşanan sorunlar neler ya da vatandaşın eğitimden bekledikleri, şu anda gördüğü sorunlar... Tüm yetersizlikler ve eğitimle ilgili her konuyu bu 7 bölgemizde yaptığımız toplantılarımızda masaya yatırıyoruz. Bu toplantılarda yine eğitimin paydaşlarıyla bir araya geliyoruz. En son 27 Kasım'da da bunu Sayın Genel Başkan'ımızın da katılımıyla, bir finalle sizlerle tekrar paylaşacağız."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'li Karabıyık'tan MEB bütçesi ve eğitim sistemine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Karabıyık'tan MEB bütçesi ve eğitim sistemine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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